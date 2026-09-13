加拿大華人超市跌展示牌！港人顧客「中頭獎」求醫　網民支持追究

高空墜物壓傷人，後果可大可小！加拿大多倫多萬錦市（Markham）一名自稱「多倫多工程佬」的港人在Threads表示，今年9月11日晚上7時許前往大統華超市（T&T Supermarket）其中一間分店，和同伴正在超市麵包區的蛋撻櫃前挑選商品，頂部一個大型發泡膠展示牌突然鬆脫掉落，直擊其右面及眼睛附近，事主幸獲眼鏡擋劫免致盲，但仍撞至頭痛，需要看醫生接受醫療檢查。



樓主表示，該塊展示牌雖然由發泡膠製成，但由於體積相當龐大，估算重量達1至2公斤，高空掉落的衝擊力不容小覷。（Threads@pupupu.calife圖片）

真係嚇死人，明明去夾個蛋撻，點知中頭獎，唔明白點解咁大間超市都會咁。 樓主哭訴

樓主表示，該塊展示牌雖然由發泡膠製成，但由於體積相當龐大，估算重量達1至2公斤，高空掉落的衝擊力不容小覷，樓主事後詢問現場職員了解，相信該展示牌掉落時先撞擊到了下方的電視熒幕，電視機發揮了「卸力」緩衝作用，展示牌才反彈擦過其右邊面部，事後經理記錄樓主電話號碼，以作跟進。

樓主和同伴正在超市麵包區的蛋撻櫃前挑選商品，頂部一個大型發泡膠展示牌突然鬆脫掉落，直擊其右面及眼睛附近，事主被撞至頭痛，需要接受醫療檢查。（Threads@pupupu.calife圖片）

好彩當時戴咗眼鏡擋一擋，唔係就直接GG，真係命大！ 樓主慶幸

樓主質疑大統華作為加拿大規模最大的連鎖華人超市，理論上應具備嚴格的安全標準與日常維護機制，如今竟發生天花板展示牌無故掉落的低級安全漏洞。

樓主事後詢問現場職員了解，相信該展示牌掉落時先撞擊到了下方的電視熒幕，電視機發揮「卸力」緩衝作用，展示牌才反彈擦過其右邊面部。（Threads@pupupu.calife圖片）

點解咁大間超市都會發生呢樣嘢？冇定期維修同埋保養嘅咩？唔通都有豆腐渣工程？ 樓主質疑

帖文引來許多網民討論，支持樓主追究到底：

「喺美國，可以晨早退休啦」

「告到佢甩褲啦」

「賠償有排傾」



樓主自行製圖交代事件經過。（Threads@pupupu.calife圖片）

▼安省法律一文看清▼



在加拿大安大略省（萬錦市所在省份），類似超市展示牌掉落砸傷顧客的公共安全事故，受安省《業主責任法》（Occupiers' Liability Act, R.S.O. 1990, c. O.2，簡稱 OLA）嚴格規範。這個法案取代過去普通法規則，是安省所有商業場所（如超市、商場、餐廳）人身傷害索賠的核心依據。

誰是法律上的「責任人」（Occupier）：根據OLA第1條，責任人並不單指物業業主（Landlord），而是指對該場所的狀況、活動或允許進入的人員具備實質控制權與維護責任的人。連鎖超市營運商、物業管理公司，甚至負責安裝展示牌的工程承包商，均可能被認定為共同責任人。

法定「謹慎責任」（Duty of Care）：根據OLA第 3(1) 條與 3(2) 條，超市對所有合法進入場所的顧客負有法定責任，必須採取合理措施（take such care as in all the circumstances is reasonable），確保顧客及其攜帶財物在店內期間安全，涵蓋天花板展示牌懸掛結構等設施狀況（Condition of Premises）。

「合理性」與舉證標準：安省法院審理此類案件時，要求超市證明建立合理的檢查與維修機制。若展示牌因固定件鬆脫、老化或安裝瑕疵掉落，且超市未能提供定期巡檢紀錄，即構成法律過失（Negligence）。加拿大最高法院曾於著名判案中明確指出，顧客單純進入超市購物並不等於自願承擔「天降橫禍」風險。

（Threads@pupupu.calife）