加拿大老伯遭黑熊尾隨！淡定慢走保命成焦點　網民：最佳求生教材

在街頭突然被野生黑熊尾隨，不少人會嚇得拔足狂奔，但這位老伯也太厲害了吧！近日1段拍攝於加拿大的驚險短片在網上瘋傳，1名老翁在行人路漫步時，遭1頭黑熊死纏尾隨，雙方僅距數步之遙！路人見狀急忙大叫示警，未料這名老翁回頭驚見猛獸卻沒有驚慌失措，僅以「微幅提速」化解危機，最終黑熊自行離去。老翁的冷靜反應不僅讓他被網民封為「地球上最淡定的老翁」，更意外成為遭遇黑熊的最佳求生教材。



1名老翁在行人路漫步時，遭1頭黑熊死纏尾隨，雙方僅距數步之遙！（網上影片截圖）

未料這名老翁回頭驚見猛獸卻沒有驚慌失措，僅以「微幅提速」化解危機，最終黑熊自行離去。（網上影片截圖）

黑熊在市區緊跟隨老翁

綜合媒體報道，事發於加拿大卑詩省（British Columbia）內陸城鎮雷夫爾斯托克（Revelstoke）的一個住宅區。從網上流傳的影片可見，1名老翁單手拿着紙袋，沿行人路緩慢前行，1頭黑熊就緊貼在他身後數步之遙，對面馬路的途人率先察覺危險，一邊大叫「就在你身後」，一邊揮手示意他走過馬路避險。惟老翁似聽不清楚，對警告毫無反應，途人當時顯得十分無助與焦急。

1名老翁在行人路漫步時，遭1頭黑熊死纏尾隨，雙方僅距數步之遙！（網上影片截圖）

對面馬路的途人率先察覺危險，一邊大叫「就在你身後」，一邊揮手示意他走過馬路避險。（網上影片截圖）

惟老翁似聽不清楚，對警告毫無反應，途人當時顯得十分無助與焦急。（網上影片截圖）

路人拍手驅熊無效 老翁回頭後僅略為提速

眼見呼喊無效，途人改以拍手及發出其他巨響試圖嚇走黑熊，但黑熊的注意力一直鎖定在老翁手上的紙袋。老翁最終回頭，親眼看到猛獸就在幾步之後，但他沒有拔足狂奔，只是繼續沿行人路前行，步伐僅稍稍加快，神奇的是，黑熊最後放棄追蹤，轉身離去。事件中無人受傷，老翁亦平安無事地走回家。

有網民推測，黑熊應該是被老翁袋中的午餐吸引，並指出黑熊通常只是出於好奇或覓食而走近人類，甚少主動攻擊。

眼見呼喊無效，途人改以拍手及發出其他巨響試圖嚇走黑熊，但黑熊的注意力一直鎖定在老翁手上的紙袋。（網上影片截圖）

老翁最終回頭，親眼看到猛獸就在幾步之後，但他沒有拔足狂奔，只是繼續沿行人路前行，步伐僅稍稍加快。（網上影片截圖）

黑熊最後放棄追蹤，轉身離去。（網上影片截圖）

黑熊最後放棄追蹤，轉身離去。（網上影片截圖）

網民封「最淡定老翁」 遇熊應保持冷靜

事後網民對老翁的淡定反應感到驚訝，紛紛留言調侃「他一開始時速1英里，見到熊之後變成1.1英里。」、「他見到熊之後，由慢步升級為散步！」，更有網民封他做「地球上最淡定的老翁」。也有網民分析，老翁的「淡定」之所以奏效，關鍵在於保持冷靜並緩慢拉開距離，這正是正確的自保策略。

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