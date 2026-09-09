加拿大移民政策收緊！技術人才、短缺行業、語言優勢成3大突破口

因醫療及公共服務負荷過重，加拿大移民政策發生歷史性改變。政府宣布大幅提高留學與工簽門檻，目標在2027年底前將臨時居民降至總人口5%，中國、印度及菲律賓等3國最受影響。不過，2026年移民仍具3大突破口：配額增至9.15萬名的省提名計劃（PNP）、預計協助3.3萬人轉為永久居民的「加拿大境內工作者計劃」，以及鎖定醫療、建築、STEM與法語優勢的定向抽籤。面對不斷收緊的移民政策，針對短缺行業與語言優勢依舊是成功跨越門檻的關鍵。



因醫療及公共服務負荷過重，加拿大政府大幅提高留學與工簽門檻。（AI生成圖片）

【移民政策逆轉】2026加拿大臨時居民目標降至5%

過去數年間，加拿大政府大力推行擴張性移民政策，帶動整體人口快速增長。然而，隨着住房短缺、醫療及公共服務不堪重負等問題日益顯著，加拿大官方政策發生根本性逆轉。根據加拿大移民、難民及公民部（IRCC）發布的2025-2027移民水平計劃，當局已設定目標，要在2027年底前將臨時居民人數大幅降至加拿大總人口5%。

加拿大政府把2026年至2028年的永久居民（PR）目標「凍結」在每年38萬人，不再如過往般逐年遞增。同時，2026年新入境的臨時居民（工簽與學簽）配額將大幅削減約43%，降至約38.5萬人。

根據2025-2027移民水平計劃，當局已設定目標，要在2026年底前將臨時居民人數大幅降至加拿大總人口5%。（AI生成圖片）

據《National Post》報道，今年1月至3月加拿大接收的永久居民人數已減少20%，其中近半數減幅來自印度。加拿大研究協會主席傑克·傑德瓦布（Jack Jedwab）指出，針對申請人、院校與課程的審查標準正進一步收緊，其中印度受衝擊程度最大。過去2年，印度赴加留學人數持續下降，佔全國學生簽證下降總數61%。除印度外，來自中國與菲律賓的申請人數亦受到明顯影響。

今年1月至3月加拿大接收的永久居民人數已減少20%，其中近半數減幅來自印度。（AI生成圖片）

【門檻飆升】PGWP畢業工簽限指定短缺學科

在留學政策方面，申請人的財務要求大幅提升，且均須先取得省政府簽發的省級證明信（PAL）。同時，加拿大移民、難民及公民部規定，根據最新實施的畢業後工作簽證（PGWP）雙軌制，申請門檻已依據學歷進行嚴格分流。大學學位（學士、碩士、博士）畢業生已「完全豁免」特定學科領域的限制，不論修讀任何科系皆具備申請資格，但必須提出語言能力達到CLB 7的證明。而學院（College）、理工學院或非大學文憑的畢業生則面臨嚴格的科系限制，唯有修讀醫療、STEM、農業、運輸及技工等5大指定短缺領域的課程，並具備至少CLB 5的語言水平，方能順利取得工簽。此外，失業率達到6%或以上地區，不允許企業聘用低薪外籍勞工超過員工總數10%。

失業率達到6%或以上地區，不允許企業聘用低薪外籍勞工超過員工總數10%。（AI生成圖片）

【移民攻略】2026加拿大移民3大突破口

有意在2026年申請移民加拿大的人士，需留意以下3大突破口：

1.省提名計劃（PNP）：聯邦技術移民Express Entry（EE）獲邀分數居高不下，但各省份對特定技術人才仍有大量需求。據《CIC News》報道，省提名配額大幅調高至9.15萬名，增長約66%。避開多倫多與溫哥華等競爭激烈的大都市，轉向偏遠省份機會更多。

各省份特别是偏遠省份，對特定技術人才仍有大量需求。（AI生成圖片）

2.加拿大境內工作者計劃：據《CIC News》報道，加拿大境內工作者計劃預計於2026至2027年期間，將3.3萬名已在加拿大境內累積實質工作經驗的臨時工作簽證持有者轉為永久居民。對於已在境內合規工作的申請者而言，此渠道具備極高政策優先權。

醫療護理、建造業工人及STEM領域從業員享有極高的優先獲邀資格。（AI生成圖片）

3.聚焦短缺行業與法語語言優勢：特定領域定向抽籤（Category-based draws）已成為目前Express Entry主流機制，醫療護理、建造業工人及STEM領域從業員依然享有極高優先獲邀資格。此外，加拿大政府持續強化魁北克省以外的法語社區建設，將法語移民目標逐步提升至9%至10.5%」。具備法語CLB 7或以上水平的申請者，在各類抽籤中均具備顯著競爭優勢。

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