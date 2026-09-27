搭的士車資$250！山頂乘客豪派$500利是　司機親回應：做返本分

今時今日有良好服務態度，顧客滿意隨時有意外驚喜！1名的士司機日前在Threads發文表示，在港島山頂中峽道接載1名屋主，「一程來回250蚊嘅行程，我係冇expect過（佢）畀一封利是（利市）我」，於是向對方表示多謝。樓主事後拆開利是，「都嘩咗一聲」，竟然是500元紙幣，等於車資兩倍。樓主感激該名乘客「先前多謝咗1次，我再多謝多1次」，強調「優質服務係我嘅宗旨」，自己會繼續努力。



樓主向《香港01》謙虛地表示，「其實我都做返自己嘅本分，本身中峽道好難截到的士，基本上我都願意等」。



樓主開的士接載1名豪客，因服務態度良好，收到500元利是貼士。（Threads@cs19_taxi_photography）

帖文引來許多網民留言，大讚樓主服務態度良好：

「你的好服務有超5星評價」



「繼續努力，堅守本份，安全駕駛」



「有禮貌嘅司機哥哥係值得大家尊重」



「嘩！司機大哥，你一定有優質服務」



樓主表示，自己駕駛的士大約1年，強調「以客為先係我嘅原則」，認為「客人係老細，點都要有返啲禮貌」。（《降魔的2.0》劇照）

更有行家表示羨慕：

「你就好啦，做咗幾年收嚟收去都係10蚊、20蚊標準金額利是」



樓主留言表示，自己駕駛的士大約1年，「揸1部4座位的士」，但「以客為先係我嘅原則」，認為「客人係老細，點都要有返啲禮貌」。

帖文引來許多網民留言，大讚樓主服務態度良好，「你的好服務有超5星評價」、「有禮貌嘅司機哥哥係值得大家尊重」。（資料圖片）

（Threads@cs19_taxi_photography）