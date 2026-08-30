韓女的士上痛哭　司機贈₩5,000鈔：去吃點東西　暖心舉動萬人讚爆

在失意的時候得到別人關心，就是讓人有動力努力下去！韓國釜山早前有暖心的士司機向乘客贈錢的善舉，當時1名年輕女生因生活不順在的士上失聲痛哭，下車前司機主動塞給她1張5,000韓圜（約27元）的鈔票，叮囑「回家前先簡單買些吃的吧。」，這個如父親般的溫暖舉動感動無數網民。女生事後發帖尋找這位司機大哥，透露自己並未使用該張鈔票。並祝福對方身體健康、一生幸福。



韓國1名年輕女生因生活不順在的士上失聲痛哭，下車前司機主動塞給她1張5,000韓圜（約28元）鈔票。（網上圖片）

身心俱疲車上痛哭 司機靜靜傾聽

事主於社交平台發帖，尋找一位釜山的司機大哥。她透露事發於今年6月24日，當時她在釜山會展中心（BEXCO）準備前往南區門峴洞。由於感覺當天身心俱疲，甚至沒力氣去搭地鐵，平常甚少搭的士的她才決定乘車返家。

事發當天女生感覺當天身心俱疲，甚至沒力氣去搭地鐵，平常甚少搭的士的她才決定乘車返家。（AI生成圖片）

女生乘的士與家人通話呻 ：連吃晚餐的時間也沒有

在車程途中，女生與家人通話，原本強忍了一整天的負面情緒頓時崩潰，於後座忍不住流淚。雖然她已極力壓低哭聲，但通話間仍透露「連吃晚餐的時間也沒有，一整天都未有進食」的辛酸情況，司機一一聽進耳裏。

連吃晚餐的時間也沒有，一整天都未有進食。 女生向家人哭訴

女生與家人通話，原本強忍了一整天的負面情緒頓時崩潰。（AI生成圖片）

抵達目的地司機主動遞上鈔票：先買點吃的吧

當的士抵達門峴洞的巷弄時，司機並未立即駛離，反而從身上抽出1張5,000韓圜（約27港元）的紙鈔遞給她，溫柔地叮囑：「回家前先簡單買些吃的吧。」女生表示，自己年約20歲出頭，推測司機大哥可能將她看待成自己女兒一樣，出於心疼伸出援手。由於當時位處狹窄巷子，後面尚有其他車輛等待通過，女生只能匆忙道謝後下車。她事後手握那張紙鈔呆立原地，心中湧現難以言喻的感動。

回家前先簡單買些吃的吧。 的士司機塞鈔票叮囑

女生匆忙道謝後下車，她手握著那張紙鈔呆立原地，心中湧現難以言喻的感動。（AI生成圖片）

鈔票夾進珍藏書本 冀重逢請喝咖啡

女生在帖文中感嘆：「我原本以為世界既冷漠又殘酷，但司機在那一天用一份小小的關懷，讓我感受到無比溫暖」。她透露，這張5,000韓圜（約26.7港元）至今一直好好地夾在她最珍視的書籍中保存，並未花掉。

「即使將來再遇到困難，相信靠著這段溫暖的回憶，我也能挺過去。」女生表示會將這份善意分享給其他人，希望這名司機能身體健康、一生幸福，並希望文章能讓對方看到，若日後有幸再度搭乘他的車，一定會請他喝一杯冰咖啡，回報這份善意。