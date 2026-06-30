的士放整袋珍寶珠！備嘔吐袋、便利雨褸　司機：想乘客都好開心

近年的士服務質素常惹爭議，但仍有許多優質司機默默耕耘！有女生在社交平台發文，表示早前乘坐的士時，看到車上放了一大袋五顏六色的珍寶珠，供乘客免費拿取。樓主直言感到驚訝，並詢問司機原因，對方表示希望乘搭他的士的乘客「都好開心」，故他自2年前，便一直在車上放珍寶珠，更表示「做人原來開心真係好簡單」。



的士司機在後座放了1袋珍寶珠，讓乘客免費拿取，女子表示當下感到驚訝，而司機則解釋稱，他希望上車的每名乘客「都好開心」。（Threads「zumi_wli02」圖片）

車上另備嘔吐袋及雨衣

樓主在帖文續指，司機更表示希望「自己部車好似飛機咁」，因此司機在車上還放有嘔吐袋和便利雨褸，讓有需要的乘客使用，讓樓主不禁要發文大讚該名司機。

樓主續指，司機更表示希望「自己部車好似飛機咁」，因此司機在車上還放有嘔吐袋和便利雨褸，讓有需要的乘客使用。（《降魔的》劇照）

網民大讚：浪漫嘅司機

帖文引來大批網民留言，大部份都大讚該名的士司機非常熱心，認為成為其車上乘客很幸運，「真係一個幾浪漫嘅司機」、「簡單一小步，小分享，大開心，好人司機一世平安」、「心存善意就係咁簡單」。

不過，亦有部份同樣是的士司機的行家留言分享，指自己過去也曾在車上放零食或水，可惜均有不愉快的經歷，不是有貪心的乘客拿得一顆不剩，就是將垃圾直接放到袋子中，其後只好不再於車上放糖果。

（Threads@zumi_wli02）

其他報道：東涌女童返學搭錯車到碼頭！好心人贈$100陪乘的士 港媽感激尋人

父母不在身邊，兒童一旦遇到突發事情，難免會感到慌張，幸好她遇到好心人！有港媽在Facebook群組「東涌friends club」匿名發帖，表示今年6月22日早上7時30分至45分，女兒返學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，身上沒有足夠金錢乘車返回學校，幸好「呢個時候有個好心人遞上100蚊俾我個女」，甚至帶同她乘搭的士返學。樓主表示，如果有心人同樣在群組內，「請聯絡我，俾返錢你」。



樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

網民大讚：好人好事

帖文引來許多網民討論，不少人大讚東涌人很有愛，「好人好事」、「好事一宗，值得表揚」、「可能人哋幫完你個女，完全冇諗過要回報，不如你將呢種好人好事精神教你個女」。

樓主的女兒上學時「搭錯車去咗東涌碼頭」，相信當時是誤乘車到了新碼頭。(Google地圖街景截圖)

地理分析 相信女童誤往東涌新碼頭

東涌共有2個碼頭，舊碼頭沒有公共交通工具可以抵達，新碼頭正名是東涌發展碼頭，附近有巴士站和的士站，相信樓主女兒誤乘車前往新碼頭，好心人帶同她到附近的士站乘搭的士上學。

好心人帶同女學童到附近的士站乘搭的士上學。(Google地圖街景截圖)

（Facebook群組「東涌friends club」）