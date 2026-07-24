外籍客搭短途的士！豪爽付20歐元：唔使找　司機驚喜：雞腳變雞髀

不時有的士被指嫌棄「短途客」，但偶爾或會有驚喜！有的士司機在網上群組分享，指接載1對搭乘短途的外籍父子，由於對方只有信用卡，而他剛好未能提供該付款方式，對方於是豪氣給予1張20歐元紙幣（下同，約180港元），並表示「it's OK，keep it（唔使找）」，計算匯率為原定車資的六倍，令他驚喜不已。有網民覺得樓主幸運，「收到係錢都好㗎啦，有啲話趕時間，得Visa咩都冇，您都唔知點」、「多啲闊佬嘅外國遊客就好啦」，但同時溫提要小心，「你驗咗張錢係咪真未啊？」。



有的士司機接載短途外籍客人，因對方只得信用卡，於是給予20歐元紙幣並稱免找，令他相當驚喜。（「fb＠的士司機資訊網 Taxi」圖片）

外籍父子搭短途的士 豪爽付20歐元：唔使找

該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，分享日前接載1對外籍父子、由中環花園道前往皇后大道中The L. Place，「一公里都唔使，原本覺得呢支雞腳（的士行內術語形容超短途）都唔錯」。到達目的地時，該客人想使用信用卡繳付車資，但樓主只能提供現金、八達通、或支付寶3種付款方式，結果該外籍男子詢問他能否收取20歐元，正當他計算匯率並準備找續時，對方表示「it's OK，keep it（唔使找）」，因此驚喜表示「咁就即刻雞腳變咗雞髀啦」。

由花園道前往The L. Place 車資本應約30元

根據網上地圖顯示，由中環花園道前往皇后大道中The L. Place 車程約10分鐘、約1.3公里，市區紅色的士收費首2公里，或其任何部份均為29元，故該外籍客人預計車資應為29元（即起錶基本收費），而將20歐元換算港元即接近180元，為原定車資的六倍。

20歐元換算約為180港元，是原定約30元車資的六倍，司機驚喜稱「咁就即刻雞腳變咗雞髀啦」。（《降魔的》劇照）

的士同行分享遇豪爽客經過

帖文引來的士同行留言，分享曾遇到客人豪爽給予小費，「試過機場去大角咀，鬼佬到站畀咗三嚿水車資，之後再畀20歐元貼士，貼士多過錶」、「我早兩個月都收咗張50歐元，尖沙咀去華麗海灣」、「去找換店要蝕多次手續費，可能你最後嫌麻煩都唔會去換返港幣」、「我收過唔同國家嘅貨幣，一張都冇去兌過」，建議樓主可以留待日後旅行使用，「可以去一趟歐洲旅行用咗佢」。

網民提醒1事：小心偽鈔

有人則覺得樓主情況算是幸運，「豪客（搭咗）31蚊，冇港幣叫我幫佢計匯率，結果搞咗10分鐘，下次咪再搞」、「其實的士唔支持credit card對外國人嚟講已經好奇怪」、「收到係錢都好㗎啦，有啲話趕時間，得Visa咩都冇，您都唔知點」、「雞腳變雞髀，多啲闊佬嘅外國遊客就好啦」，又溫提樓主「小心偽鈔」、「你驗咗張錢係咪真未啊？」。

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截的士坐短途車會被司機「眼超超」？有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元，司機笑言「雞腳，味道不錯」。影片引起網上熱議，網民指兩個都值得稱讚，亦有人估計大媽迷了路才乘搭的士，認為司機聽到目的地時可以先提醒一下。



有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元，司機笑言「雞腳，味道不錯」。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

該的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享有關影片，「30秒雞腳，味道不錯，還畀多3蚊」。從車Cam片段可見，事發於本周二（15日）下午3時多，一名大媽開門上車要求前往彌敦道弼街街口，司機開車並稱「一路直去」，大媽則回應「是但啦」。

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

約3秒後司機突然表示「喂，前面就係喎，弼街口喎」，大媽都似乎有點錯愕，「唔知你呀，行下行下，自己唔知兜咗去邊」，此時司機再說：「喂，呢度就係啦喎！」，又問「咁點呀？係邊度落？呢度就係喎！」大媽即表示：「吓，咁得啦，得啦！就咁！」，但解釋自己截車的原因，「唔認得路，我好衰㗎」。

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

司機安慰道，「唔緊要啦，有車！有車坐下，涼下冷氣囉！」大媽亦態度良好地回應：「係呀，哈哈，好！唔該你！」，並拿出30元付車資稱「唔使找」，司機則窩心提醒：「哦，好呀，多謝晒！攞齊嘢呀」。司機在帖文有感而發，指開工有時長程有時短，車費有多有少，「其實，真的不要太勞氣啊！」。

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有的士司機上載車廂片段，顯示在旺角彌敦道接載一名大媽，但車程僅需30秒，過程中雙方態度良好，客人下車時還多付3元。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

有網民讚揚片中乘客和司機都態度良好，「兩個值得讚，一個願意唔嫌棄開車30秒，一個願意畀30元唔使找贖，世界和平」、「司機無兜路，客無不良反應畀出嚟。成件事圓滿解決，很好」；亦有同行表示「路邊拉門雞腳無所謂嘅，如果排站整支轉彎有落，個下心情都幾低落」。

不過有網民就認為司機可在開車前提醒一下，「司機沒理由唔知！開車先扮察覺話前面就係！」、「行咗十秒扮嘢話 呢度就係啦喎」、「係好嘅未開車就應該提個阿姐啦，前面兩步就係弼街」、「其實咁近可以義載啦，當做吓善事」。

（facebook「的士司機資訊網 Taxi」）