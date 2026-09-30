美加物價大逆轉？華人跨境消費避險攻略　一文睇清差價與稅項規則

定居美加的華人家庭向來依據跨境物價差安排消費，過往不少人認為加拿大零售價偏高，居於邊境的家庭更開車南下美國掃貨。惟一項比對多間跨國零售商貨品售價的調查，打破了這個固有印象。除iPhone Duo等少量旗艦數碼產品外，加國汽車、家電、服飾以至日常雜貨，多數稅前定價現時低於美國。本文將拆解兩國物價逆轉3大成因，為美加華人整理全新購物思路與稅務陷阱避險攻略。



過往不少人認為加拿大零售價偏高，居於邊境的家庭更開車南下美國掃貨。示意圖。（AI生成圖片）

加拿大媒體《環球郵報》實測差價比對逾40款商品的稅前售價，調查對象覆蓋十多間同時在美加營運的零售商。數據顯示，除新款iPhone Duo這類少數數碼旗艦產品外，加拿大大部分家電、汽車、服飾乃至日常雜貨，價格竟低於美國，部分商品最大差價接近45%。

過往不少人認為加拿大零售價偏高，居於邊境的家庭更開車南下美國掃貨。示意圖。（AI生成圖片）

哪些貨在加國買更抵？只有蘋果例外？

汽車市場：特斯拉（Tesla）Model 3高級後驅版在加拿大的折算售價比美國便宜接近45%。溫哥華（Vancouver）的福特（Ford）F-150輕型客貨車入門版，比華盛頓州（Washington State）同款便宜4,200加元（約2.3萬港元/1.9萬人民幣），價差達8.5%。本田（Honda）Civic入門版與GMC Terrain頂配版，加國售價也比美國低近15%。



特斯拉（Tesla）Model 3高級後驅版在加拿大的折算售價比美國便宜接近45%。圖為特斯拉（Tesla）Model3。（Tesla）

嬰兒傢俬：沃爾瑪（Walmart）銷售的Storkcraft木製可轉換嬰兒床，計入匯率折算後，在加拿大買比美國便宜近40%。



沃爾瑪（Walmart）銷售的Storkcraft木製可轉換嬰兒床，在加拿大買比美國便宜近40%。示意圖。（AI生成圖片）

美國Home Depot的KitchenAid嵌入式微波爐價格大幅調漲。示意圖。（AI生成圖片）

家用電器：美國Home Depot的KitchenAid嵌入式微波爐、LG法式對開門雪櫃價格大幅調漲，加拿大同款定價顯得相當實惠。



LG法式對開門雪櫃價格大幅調漲，加拿大同款定價顯得相當實惠。示意圖。（AI生成圖片）

戶外服飾與鞋履：Patagonia Nano Puff連帽衫在加拿大便宜15%。連鎖鞋商Aldo的男裝樂福鞋與女裝芭蕾平底鞋，加國售價亦分別便宜14%及16%。



Patagonia Nano Puff連帽衫及連鎖鞋商Aldo的男裝樂福鞋與女裝芭蕾平底鞋在加國買更便宜。示意圖。（AI生成圖片）

沃爾瑪賣的Swiffer拖把在美國貴20%。示意圖。（AI生成圖片）

日常消耗品：Safeway超市賣的Triscuits餅乾便宜近三分之一。沃爾瑪賣的Swiffer拖把在美國貴20%，500粒裝泰諾（Tylenol）止痛藥在美國貴27%，就連12罐裝可口可樂（Coca-Cola）在美國的售價也比加拿大貴了近30%。



12罐裝可口可樂（Coca-Cola）在美國的售價比加拿大貴了近30%。示意圖。（AI生成圖片）

電玩主機：Xbox Series X入門版在加拿大便宜約10%。



iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元。（Apple）

例外：新款 iPhone Duo

蘋果公司（Apple）剛推出的旗艦摺疊機iPhone Duo頂配版，加拿大售價比美國高出逾350加元（約1,900港元/1,700人民幣）。這是目前少數依然值得赴美購買或選購美版的產品。

iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元。（Apple）

為何美加物價格局突然逆轉？3成因拆解

過去加拿大因為國土廣闊、市場規模較小，物流費用居高不下，零售價長期高於美國。這次價格大盤翻轉，受3大因素影響。

1. 美方近年持續對外加徵貿易關稅，新增的進口成本被直接轉嫁給美國消費者。零售顧問帕內爾（Clay Parnell）坦言，關稅成本大部分由最終買家承擔。更有部分美國零售商借關稅名義額外加價擴大利潤，將本土物價推向新高。

關稅成本大部分由最終買家承擔。 帕內爾

2. 佛羅里達國際大學經濟學教授伊爾馬茲庫代（Hakan Yilmazkuday）指出，加拿大近年經濟增長放緩，居民可支配收入不及美國。如果商家完全根據加元貶值幅度調高售價，加拿大的銷量會面臨斷崖式下跌。零售商為了保住市場份額，寧願自行吞下匯率損失，接受較低的利潤率。

加拿大近年經濟增長放緩，居民可支配收入不及美國。 伊爾馬茲庫代

3. 美元在全球局勢動盪時扮演避險角色，推高油價的同時也拉升了美元匯率，使得加元相對顯得疲軟。聖母大學經濟學教授坎貝爾（Jeffrey Campbell）分析，加元走弱並不是加拿大內部經濟出了問題，而是美元太強所致。大型零售商不會頻繁調整不同國家的標籤定價，進一步拉大美加兩地的實際購買力差距。

加元走弱並不是加拿大內部經濟出了問題，而是美元太強所致。 坎貝爾

這並不是歷史上首次出現「加拿大物價便宜過美國」的奇觀。早在1980年代初，加拿大實施汽油價格管制時，汽油售價就遠低於美國，當時引發大批底特律（Detroit）居民開車跨越邊境到加拿大加油。美加兩國的價差向來隨政策與經濟表現呈週期性波動，目前的價格低位亦是特定時期的產物。

1980年代初，加拿大汽油售價就遠低於美國，大批底特律（Detroit）居民開車跨越邊境到加拿大加油。示意圖。（AI生成圖片）

2026美加華人跨境購物與海關避險全攻略

加拿大華人購物策略

絕大部分商品包括汽車、嬰兒傢俬、大型家電、戶外服飾、日常藥品與電玩主機，直接在本地購買最划算，完全不需要特地南下美國。唯一值得跨境採購的只有新款iPhone Duo，若前往俄勒岡州（Oregon）或新罕布什爾州（New Hampshire）等美國免稅州下單，能省下更多稅費。

汽車、嬰兒傢俬、大型家電、戶外服飾、日常藥品與電玩主機等絕大部分商品在加拿大購買最划算。示意圖。（AI生成圖片）

美國華人購物策略

對於住在美加邊境附近如西雅圖或底特律的華人家庭，北上加拿大採購大件商品——例如汽車、嬰兒床、家電或戶外服裝——具有顯著的省錢空間。至於止痛藥、清潔用品與罐裝飲料等日常消耗品，單件差價看似不大，但長期累積下來也是一筆可觀的省錢數字。

為了反擊美方關稅，加拿大財政部（Department of Finance Canada）聲明已於2026年9月8日起正式對美進口的多項商品加徵15%至50%的報復性關稅。華人跨國採購時須特別留意加拿大邊境服務局（CBSA）官方通告的核查邏輯：

徵稅判定標準：加拿大海關徵收關稅，須按商品原產地、稅則分類及豁免條件判斷，不能只看購買地點。非美國原產商品一般不受這項附加稅影響，但仍可能須繳納其他適用關稅及消費稅。



入境免稅額規範：加拿大居民離境不足24小時不設一般個人免稅額；離境滿24小時可享200加元（約1,000港元/900人民幣）免稅額；離境滿48小時可享800加元（約4,400港元/3,800人民幣）免稅額，貨品總值超出免稅額標準，即須依法補繳相關稅費，超額時一般只就超出部分計稅。



消費稅與關稅如何疊加：跨境購物帶回加拿大，若貨品不符合免稅條件，或超出適用免稅額，可能須繳納消費稅、一般進口關稅及報復性附加稅。消費稅包括聯邦統一5%的商品服務稅GST，或部分省份合併聯邦及省級銷售稅的綜合銷售稅HST；其他省份亦可能另收省級銷售稅。至於本次15%、25%或50%的報復性附加稅，則適用於列入清單、並按原產地規則認定為美國原產的商品。計算消費稅時，須把適用關稅及附加稅計入計稅金額，並非各自按原貨價計算後相加。非美國原產商品雖一般不受這項報復性附加稅影響，仍可能須繳納一般進口關稅及消費稅，實際稅款視乎商品種類、原產地及適用豁免而定。



省級消費稅成本提醒：加拿大不設境外旅客購物退稅機制，所有消費均須承擔對應省級稅費。溫哥華所屬卑詩省綜合消費稅率為12%，多倫多所屬安大略省綜合消費稅率為13%，車輛、大型家電等高單價商品，稅費成本差異極為明顯，購置前須納入整體預算評估。

