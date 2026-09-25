蘋果摺疊機iPhone Duo加拿大價高美國近一成　涉市場差別定價策略

美加貿易戰推高蘋果新手機價格只是網民臆測，全新摺疊手機iPhone Duo正式發布，加拿大入門版定價2,999加元，以9月9日與美元的折算匯率計算，較美國同型號高出約近一成，惹來大批當地「果迷」痛批。恰逢加拿大9月起對美國貨品開徵最高50%反制關稅，手機亦在徵稅名單，市場隨即懷疑蘋果將增加的關稅成本轉嫁消費者。



多倫多大學學者卻解謎，指整部蘋果手機都在中國組裝，原產地不屬美國，完全不受這項關稅影響，而真正推高新機售價的，一是蘋果針對加拿大高消費人群的差別定價，二是AI產業引發晶片短缺，推高整體生產成本。



iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元。（Apple）

iPhone Duo美加價差達1成？

據《CBC NEWS》報道，蘋果官方發布的定價數據顯示，iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元（約26,760港元）。對比美國市場，當地的入門版本售價為1,999美元。以9月9日匯率計算，1,999美元折算約2,758至2,760加元，相較加拿大售價2,999加元，實際溢價約為8.7%至近10%。

iPhone Duo在加國的昂貴售價惹來大批當地網民炮轟，有人直言要花費近3,000加元購買1部手機簡直是天方夜譚；更有人嘲諷指，打算買這部手機的人應該先去修讀理財課程，甚至有人直指這筆資金足夠購買1輛廉價二手車。

iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元。（Apple）

加拿大對美關稅9月生效！蘋果新機轉嫁關稅成本？

由於加拿大政府於9月8日正式對價值276億美元（約1,540億港元）的美國進口商品開徵15%、25%至50%不等的反制關稅，電子產品與手機均在徵稅清單之列。外界紛紛猜測，蘋果是否將關稅成本轉嫁至加拿大消費者身上。不過，專家明確否定這個說法。

iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元。（Apple）

無關關稅？經濟學家拆解：中國製造免入徵稅清單

多倫多大學（University of Toronto）經濟學教授施泰因貝格（Joseph Steinberg）指出，關稅的徵收標準取決於產品的原產地，而非出口地區。iPhone Duo全程在中國組裝生產，其原產地認定為中國，並非美國製造的商品，因此完全不在加拿大對美關稅的規管範圍之內。施泰因貝格補充，加拿大本身極少直接從美國進口iPhone，因此該項關稅政策對新機定價毫無影響。

iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元。（Apple）

市場差別定價與晶片荒是加價元兇

既然無關貿易戰，究竟是什麼原因推高了售價？多倫多大學經濟學教授施泰因貝格指出，蘋果看準加國買家對旗艦機價格敏感度低而採取「差別定價」；而卑詩大學國際貿易政策講座教授昂特維勒（Werner Antweiler）則補充，全球晶片短缺是推高生產成本的另一主因。

iPhone Duo在加拿大入門版本稅前售價為2,999加元，最高規格版本更高達4,799加元。（Apple）

第一，市場差別定價策略。加拿大的高階消費群體對頂級奢華電子產品的價格敏感度較低，蘋果因此能夠在當地市場設定更高的利潤空間。加上加拿大整體市場規模遠小於美國，外資科技企業向來慣性為當地產品加價，溢價幅度普遍落在10%至15%之間。



人工智能（AI）產業蓬勃發展，數據中心急速擴充，導致全球晶片需求暴增、供應持續緊張。（AI生成圖片）

第二，全球晶片短缺推高生產成本。近年人工智能（AI）產業蓬勃發展，數據中心急速擴充，導致全球晶片需求暴增、供應持續緊張。這直接帶動記憶體及各類電子元件價格上漲，整個消費電子行業成本全面攀升，形成手機漲價的大環境壓力。

