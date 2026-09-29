新蒲崗藥房輪椅婦購物不夠錢：可否平6蚊？　職員暖心減價獲激讚

有時購物不夠錢，買家難免感到尷尬。有港男在Threads發文表示，日前行經新蒲崗爵祿街和崇齡街十字路口，在等候轉燈過馬路期間，見到1名輪椅人士向藥房職員表示「可唔可以平6蚊？」，相信對方一時之間「摷唔到散紙」。樓主見狀原本打算出手代付，但年輕職員淡然回應「算啦算啦」，即時願意收少6元。



1名輪椅婦人向藥房職員表示「可唔可以平6蚊？」，相信對方一時之間「摷唔到散紙」，年輕職員淡然回應「算啦算啦」，願意收少6元。（Threads@peter.funny.guy）

目擊者：好有以前細個嗰時香港人嘅感覺

從樓主上載的照片可見，相信坐輪椅者是婦人，當時背對鏡頭，輪椅扶手掛了多袋物件，好心的年輕男職員被表情圖案遮掩了容貌。樓主目事件後大讚「好人好事。希望你地生意興隆 爵祿街十字路口。好有以前細個嗰時香港人嘅感覺」。

帖文引來許多網民留言讚爆：

「好人有好報」



「6蚊係好小數目，但真係好好人」



「小小一件事睇到香港人嘅溫情，好人多，滿滿人情味，人間處處有溫暖」



連鎖店沒有的街坊小店人情味

這宗發生在新蒲崗藥房的暖心小故事，恰恰折射出香港舊區獨特而珍貴的「社會資本」（Social Capital）。在急速現代化與連鎖零售店林立的都會中，獨立營運的街坊小店往往充當著非正式的社區安全網。

民政及青年事務局轄下社區投資共享基金長期推動的「人情味商戶」理念，地區小店不僅是買賣交易場所，更在街坊日常生活中建立了跨越金錢的信任與互助紐帶。面對行動不便的長者或基層市民突如其來的難處，前線店員窩心的善意舉動，為商業社會注入了緩衝空間，讓弱勢社群在求助過程中免於尊嚴受損。

（Threads@peter.funny.guy）