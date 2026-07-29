好人好事｜港鐵青年無聲助長者搬行李下樓梯　目擊者讚：最型背影

常言道「勿以善小而不為」，有網民日前在社交平台分享好人好事，指在港鐵站目擊有長者攜帶大件行李，有年輕男生見狀便主動上前幫對方將行李拿下樓梯，事後靜靜地離開，對於男生默默伸出援手卻沒有居功，不禁讚揚為「最型嘅背影」，網民亦大讚該男生有教養，「用心幫人不需回頭」、「其實舉手之勞嘅嘢，幫到人自己又開心，點解要吝嗇呢」。



有青年在港鐵站幫長者搬行李下樓梯，事後無聲離開獲讚「最型背影」。（「threads＠zzj_junjun」圖片）

熱心的年輕男生幫長者搬行李下樓梯。（「threads＠zzj_junjun」圖片）

長者攜大件行李搭港鐵 青年無聲幫忙搬下樓梯

該乘客在threads帳號「zzj_junjun」發帖並上傳3張照片，指途經港鐵深水埗站，直擊1名長者因為手持的行李箱太重，有青年見狀二話不說直接上前幫忙，「然後默默離開」，於是讚揚對方無聲助人的舉動，「我願稱該名靚仔嘅背影係今日最型嘅背影」。

如相中顯示，該名穿着白色上衣的男生單手拿着行李走下樓梯，長者則緊隨其後，不過兩人完全沒有交流。之後男生獨自離開，被樓主從後拍下照片，在網上讚揚其善舉。

男生事後離開，被目擊者拍照讚揚為「最型背影」。（「threads＠zzj_junjun」圖片）

網民讚有教養：用心幫人不需回頭

許多網民讚揚相中年輕人，「好有教養嘅年輕人」、「用心幫人不需回頭」、「助人為快樂之本」、「舉手之勞嘅嘢，幫到人自己又開心，點解要吝嗇呢」、「香港人口老化，大家見到長者有咩需要就幫手，多啲關心弱勢社群！」，又分享其他好人好事見聞，「我今日在九龍灣德福條樓梯行落去工業區，都見到有位金髮壯男幫2位老人家拎件行李上樓梯」、「諗起有次搭巴士，有個單腳傷殘嘅男仔本身坐關愛座，見到有個健全嘅婆婆上車，佢竟然主動起身讓座，自己靠拐杖企……其實世界仲有好人，每次見到呢啲事都有幾大感覺」。

網民提醒為免誤會 幫忙前應知會長者

不過有人提醒幫忙前應知會長者一聲，以免造成誤會，「粒聲唔出會嚇親阿婆喎！至少講句：我幫你呀！」、「你唔講聲嘅話，人哋當你搶嘢都得㗎」、「最好都開一開聲，有啲人好敏感以為你唔知做乜，又有啲老人家覺得自己好勁，唔使你幫手」。另有留言提出質疑，「係咪識㗎？唔識點會唔出聲？」。

相關文章：荃灣婆婆雨天拉車仔追小巴滑倒 司機落車扶人上車 乘客：要嘉許

公共交通工具按班次行駛，乘客不時需要追車。本港有女子在Facebook群組「青衣街坊吹水會」表示，今年6月28日晚上9時許，在荃灣西見到路線小巴409K，於是立即追車，結果「被我追到，暗爽咗一下」。



豈料她上車後，司機反而下車，令樓主一度大惑不解，「原來司機大哥見到不遠處有個婆婆拉住車仔天雨路滑跌倒」，所以他立即下車了解老婦情況，「婆婆都係上409K，睇住佢扶婆婆上車，仲幫手搬埋車仔」，司機甚至不停詢問婆婆「有冇整親」，樓主大讚「司機大佬值得嘉許」。



樓主大讚小巴司機見到「婆婆拉住車仔天雨路滑跌倒」，所以下車了解，得知「婆婆都係上409K」，不但扶對方上車，而且「搬車仔」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

網民激讚：好人做好事

帖文引來許多網民討論，「好人好事值得分享」、「好人做好事」、「好難得有司機落車幫手！值得嘉許」、「欣賞司機, 更欣賞你公開表揚呢位司機」。

搭過相同路線 乘客：司機好有愛

更有過來人表示「我有段時間都經常坐409或409k，他們真的好有愛，為社會盡分力，關懷長者」、「路線409好多司機都好好」、「409路線個個司機都好人」。

（threads＠zzj_junjun）