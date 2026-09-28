23歲女買二手相機驚見「9歲的自己」　離奇巧合讓原主直呼天註定

23歲美國女子戴維斯（Haylee Davis）原本到北卡羅來納州一場遺產拍賣會尋找薑罐，沒想到早已被其他人買走，最後改買3台每台10美元、總計30美元（約230港元）的二手數碼相機回家。沒想到她後來查看其中一台Canon相機時，竟在記憶卡裡發現9歲時的自己，讓她又驚又喜。



戴維斯最近從北卡羅萊納州（北卡州，North Carolina）立大學畢業。她先前在臉書看到拍賣會資訊後，便與母親一起前往附近城鎮參加。儘管她想買的薑罐已經售出，但她最終買下3台數碼相機。回到家後，她替其中一台Canon（佳能）相機充電，再將裡面的SD卡插進MacBook，發現裡面共有8個資料夾，全都是其他人留下的照片。

美國23歲女買二手相機竟看到「9歲的自己」 背後巧合更離奇：

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一開始，她看到一些商品照片，但繼續往下翻後，開始出現一些奇特的雕塑及藝術作品。戴維斯後來才知道，這些照片是在「火人祭」（Burning Man）拍攝。

戴維斯開始從照片中尋找相機原主人的線索，之後在一張照片中發現「侯瑟（Ryan Houser）」這個名字，於是詢問繼父是否認識此人。沒想到侯瑟竟是繼父過去的學生，她的繼父也曾與侯瑟後來已經過世的父親共事。

戴維斯和繼父於是繼續一起翻看照片。直到她打開另一個資料夾時，一眼就認出照片中那名9歲女孩，忍不住大喊「那是我！」，感到不可思議。戴維斯後來將發現相機的奇妙經歷分享到TikTok，而她童年時期的照片為何會出現在一名陌生人的記憶卡裡，也引發大批網友好奇。

與此同時，戴維斯的家人則開始設法將SD卡歸還給侯瑟。戴維斯的哥哥與侯瑟有遠親關係，因此主動聯絡對方。幾週後侯瑟回到當地，記憶卡也順利物歸原主。

戴維斯也透過IG聯絡侯瑟，針對他父親過世一事表達哀悼，並告訴他自己已在TikTok分享這段故事。她先前發布影片時，則刻意沒有公開侯瑟的身分。

相機主人：像冥冥之中的安排

侯瑟表示，這些數碼相機被出售前，他其實已經將裡面的記憶卡全部收起來，但推測自己不小心忘了取出該張卡。這張記憶卡裡保存著侯瑟人生數個重要階段的原始照片，包括徒步走完阿帕拉契山徑（Appalachian Trail，又譯阿巴拉契亞小徑）、前往火人祭的公路旅行、20多歲時的生活，以及不久前才過世的父親。如今，侯瑟已經取回記憶卡裡所有原始檔案，其中也包括已故父親的珍貴照片。

至於相機中為何會出現戴維斯的照片，侯瑟透露，他當時剛完成阿帕拉契小徑的全程徒步旅行，一名朋友的母親正好在戴維斯就讀的小學工作，因此邀請他到學校與學生分享旅程，包括沿途遇到的動物、攜帶的裝備等，而戴維斯正是台下的學生之一。談到這連串不可思議的巧合，侯瑟則說「感覺就像冥冥之中的安排」。

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