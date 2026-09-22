小船拖「整棟2層樓房」橫越海灣　漁夫目擊看傻：這到底是什麼鬼

美國加州舊金山（三藩市）灣區近日出現神奇一幕，一棟完整的兩層樓房屋竟被一艘小型休閒船拖著，橫越聖巴勃羅灣（San Pablo Bay），一路前往奧克蘭（Oakland），就連長年在海上活動的漁夫都忍不住傻眼。



小船拖著「整棟房子」渡海

綜合美媒報導，目擊的57歲漁夫梅迪納斯（Zach Medinas）當時正與船員在海上作業，突然看到一艘小船後方拖著一棟「完整房子」，房屋甚至還有二樓露台，整個場景讓他難以置信。他表示：

我看到船開過來，我的反應跟其他所有人一樣，這到底是什麼鬼？

一棟完整的兩層樓房屋竟被一艘小型休閒船拖著，就連長年在海上活動的漁夫都忍不住傻眼。（Instagram@sturgeon_sensei）

根據社群媒體流傳的影片顯示，這棟外觀呈黃色的兩層樓建築，被固定在一艘駁船上，前方再由一艘小型動力船拖行。當時海面風浪不小，房屋隨著駁船在水面上晃動，畫面相當驚險。

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影片曝光後迅速在網路引發熱議，不少網友第一個疑問就是：

整棟房子直接拖過海灣，這樣真的合法嗎

舊金山海岸防衛隊發言人湯普森（Lt. John Thompson）表示，海巡人員在航程中與這艘船會合，確認船上已配備法律要求的安全設備，因此並未違規。

這棟外觀呈黃色的兩層樓建築，被固定在一艘駁船上，前方再由一艘小型動力船拖行。（Instagram@sturgeon_sensei）

湯普森指出，這棟房屋本身沒有引擎或動力系統，而是固定在駁船上，再由另一艘船拖行。更特別的是，拖船的人並非從事商業運輸，而是幫朋友搬家。海巡表示，如果是商業性拖運，則需要相關執照，而這次並不屬於商業營運。

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