警察壓制醉漢突發「頭頂意外」　路人無聲舉動讓緊張場面秒變喜劇

韓國釜山近日一段警方制伏醉漢的影片在網絡上掀起話題，1名員警在壓制醉漢時假髮突然脫落，原本緊張的場面因為這場意外瞬間變調！沒想到一旁民眾竟默默撿起，還超自然地幫他重新戴回頭上，荒謬又暖心的反差讓網友全笑翻。



近日一段影片在X上爆紅，從街景可見事發地點位於韓國。畫面中，1名警察站著拉住一名情緒激動的民眾，另外3名警察則跪坐在地，合力壓制1名鬧事醉漢，現場一度相當混亂。

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由於制伏過程動作幅度不小，其中1名背對鏡頭的警察忙著壓制醉漢時，頭上的假髮突然脫落，當時員警們仍忙著控制場面，根本無暇顧及這場突發意外，在警察「頭頂一片光明之際」，沒想到站在旁邊的民眾默默撿起掉落的假髮，他並未出聲提醒，而是自然地靠近警察，趁對方仍專心壓制醉漢時，輕輕把假髮重新戴回他的頭上。整個過程宛如只是順手幫忙扶正帽子，警察也沒有因此停下動作，繼續忙著處理眼前的醉漢，緊張場面瞬間多了一絲荒謬又溫馨的反差。

這個「過分貼心」的舉動讓目睹一切的原PO忍俊不禁，笑稱：「果然釜山充滿人情味呢哈哈哈哈哈哈，啊……明明不該笑的，但這真的忍不住會笑出來哈哈哈哈哈。」

影片曝光後被迅速轉傳，這則推文馬上受到多國網友矚目，各種不同語言的留言紛紛湧進留言區，有人看到民眾幫忙戴回假髮的動作笑翻：

「還輕輕幫他把『蓋子』蓋回去」

「這黏性也太差了吧」

「這畫面也太有人情味了吧哈哈哈」

「還以為這種情節只會出現在電視劇裡」

「幫忙撿起來、還幫他戴回去的人也太好心了吧哈哈哈哈」



不過也有不少網友注意到員警的辛苦，留言表示：

「看到辛苦執勤的警察，真的讓人肅然起敬」

「警察真的辛苦了」

「那名醉漢真的應該嚴懲啦」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】