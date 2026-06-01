男子付¥30萬禮金！要求先生育後領證翻面　索回禮金法院判免全還

先育後婚？湖北省一對男女出現財產糾紛，案情引發內地社會熱議！事緣男方給女方30萬人民幣（約34.6萬港元）彩禮（香港稱「禮金」）後舉行婚禮，雖然雙方已有夫妻之實，但男子堅持要求女方必須先生育孩子，才肯正式辦理結婚登記。雙方最終關係破裂，男方提出訴訟要求索回全額禮金。



湖北省黃石市法院早前作出裁定，指男方將生育作為結婚前提不僅違反社會道德，更違反法律規定，將該明顯過錯作為考量因素，再綜合其他原因，最終判女方僅需歸還15萬人民幣（約17.3萬港元）。



男方在舉行婚禮後堅持要求女方必須先生育子女，才肯辦理正式結婚登記，雙方最終關係破裂。（AI生成圖片）

案情：同居未領證 男方強硬要求「先育後婚」

案情顯示，吳先生與李女士於2021年10月相戀，翌年9月按習俗舉行婚禮，在習俗上成為夫妻，而男方當時支付了30萬人民幣現金作為禮金，女方隨後與男方同居，但雙方一直未到民政局辦理正式結婚登記。

同居期間，女方多次催促補辦正式註冊，但男方態度強硬，堅持「先生孩子，再領證」，雙方為此發生多次激烈爭吵。其後，男方反指女方「拒絕履行夫妻義務」，並向法院起訴，要求女方全額歸還30萬人民幣禮金。

男方反指女方「拒絕履行夫妻義務」，並向法院起訴，要求女方全額返還30萬人民幣禮金。（AI生成圖片）

法院：生育非結婚籌碼 男方行為屬明顯過錯

法庭指婚姻必須建立在雙方自願、平等的基礎上。（AI生成圖片）

湖北黃石中院在判決中明確指出，將生育子女作為辦理結婚登記的前置條件，嚴重違背社會道德及法律規定，屬於締結婚姻中的明顯過錯。判決強調，婚姻必須建立在雙方自願、平等的基礎上，生育不能成為脅迫結婚的籌碼。

法院綜合考慮雙方未領證的原因、同居時間、禮金金額及嫁妝情況等，最終裁定男方需承擔主要責任，女方只需歸還15萬禮金，即總額的一半。