結婚變分手！女友一家索20萬人民幣禮金　港男大學畢業無錢被分手

內地女家索取天價彩禮的議題經常受到關注，甚至成為全國兩會人大代表關注的社會議題。Facebook專頁「名校Secrets 2.0」近日上載投稿，內容提及本港有一對情侶在大學時期十分恩愛，畢業不足1年便決定結婚，同學已準備收喜帖時，一直沒有聽聞好消息。



男方在社交平台近乎完全消失，其後突然在WhatsApp相約舊同學訴苦。原來女方在內地的女家父母要求至少20萬人民幣（約22萬港元）彩禮（亦稱聘禮、聘金、禮金），男方以為「講下笑，點知對面勁認真」，由於他剛剛畢業沒有太多積蓄，「女方係咁逼一定要有咁多彩禮先結，最後日嘈夜嘈結唔成分埋手」。



大量網民笑言「人哋唔係嫁女，係賣女」、「擺明賣女啦，走得快好世界」、「咁對家連埋個女都咁齊心，覺得要畀幾十萬彩禮，道不同不相為謀，結唔成都係一件好事」。



情侶在大學畢業不足1年便決定結婚，但因禮金問題變分手。（AI生成圖片）

大學畢業不足一年決定結婚

Facebook專頁「名校Secrets 2.0」最近上載投稿內容，投稿者表示，讀大學一年級時認識一對情侶，大家一起做報告，聽聞他們畢業不足1年便決定結婚，大家都準備收到喜帖，「點知一等就等咗成年都無影」。男方好像消失似的，在WhatsApp亦很少回覆，而且只有單字，沒有在其他社交媒體上線。之後男方在Instagram刪除和女友的合照和帖文，大家都相信他們已經分手，但不知道原因。

女方一家要求20萬人民幣彩禮 終分手收場

男方最終在WhatsApp群組現身，詢問「有無時間出嚟食個飯」，大家應約後，男方才交代分手原因，原來當年女方在內地的父母獅子開大口，要求至少20萬人民幣（約22萬港元）彩禮，男方以為對方講笑，「點知對面勁認真，當然畀唔起，畢業無耐邊有咁多錢」，但女方要求「一定要有咁多彩禮先結」，雙方為此發生爭執，最終分手收場。男方直接展示WhatsApp對話佐證，投稿者形容「以為電影先有嘅情節，原來真係有」。

女方一家堅持至少20萬人民幣（約22萬港元）彩禮，但男方剛畢業，沒有足夠經濟能力。（AI生成圖片）

網民︰都係好事，放生咗你朋友

帖文引來許多網民討論，直言「都係好事，放生咗你朋友」、「呢啲叫賣女，唔係叫嫁女」、「彩禮害人不淺」、「早的搞清楚都好嘅」、「睇清楚對方同佢父母係咩人，好過日後搞到離婚，乜都無晒」。

人大代表建議禮金不超6萬人民幣

全國兩會今年3月在北京召開，全國人大代表李燕鋒認為，高額彩禮現象源於人情社會中的攀比、面子心理等原因，進而形成「價格內卷」，彩禮愈來愈高，加重結婚成本，加上孩子教育成本等因素，可能讓年輕人對結婚望而生畏，她建議制定彩禮限額，並對低彩禮結婚的家庭給予創業、就業上的激勵，建議彩禮金額不超過6萬人民幣（約6.6萬港元）。

（Facebook專頁「名校Secrets 2.0」）