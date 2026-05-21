未登記結婚能否索回天價彩禮？廣州1名河南籍的的士司機向廣東交通之聲《律師說法》節目求助，稱他的兒子訂婚時給了女方18.8萬人民幣（約21.6萬港元）彩禮（即禮金），但因2人感情不和，因而向女方退婚，但女方以「男方先退婚」為由拒退回禮金。節目主持人指訂婚不具備法律效力，故女方應退還所有或絕大部分禮金。



目前內地婚俗差異極大，順德等廣東地區結婚只講究好意頭，毋須付高額禮金，但北方地區甚至有男性為買新房、付天價禮金等，婚前負債逾180萬元（約207萬港元）。



籌備婚禮期間，男方而向女方退婚後，女方以「男方先退婚」為由拒退回18.8萬人民幣禮金。（AI生成圖片）

女方拒退18.8萬人民幣禮金：是男方先退婚的

據《廣東廣播電視台》報道，廣州的士司機焦先生就兒子的禮金問題向廣東交通之聲《律師說法》節目求助。焦先生原籍河南周口，當地禮金高昂，他兒子訂婚時給女方18.8萬禮金，因其後2人感情不和，遂向女方退婚。雖然2人並未正式結婚領證，但女方以「男方先退婚」為由拒退回禮金。

律師鐘琦強調，「訂婚屬於民間習俗，不像結婚登記領證那樣存在法律效力，若男方中途退婚，女方應歸還全部或者絕大部分彩禮」。（《粵TV》影片截圖）

律師：訂婚無法律效力 退婚須悉數退回禮金

在節目中，律師鐘琦強調，「訂婚屬於民間習俗，不像結婚登記領證那樣存在法律效力，若男方中途退婚，女方應歸還全部或者絕大部分彩禮」。

順德人將親友送人情的紅包象徵性地「摺下一角」後，便會退回給來賓。（AI生成圖片）

順德「人情折角」全退 河南單身漢娶妻負債逾180萬

節目亦討論各地禮金風氣差異，廣東地區普遍無高額禮金負擔，順德結婚不僅不要禮金，連親友送人情的紅包也只是象徵性地「摺下一角」就悉數退回給來賓。焦先生表示，在北方地區，結婚的「人情」1分錢也不會退，當地甚至有男性為結婚貸款買樓、付禮金，以及疊加各項婚嫁支出，婚前已負債逾180萬人民幣。