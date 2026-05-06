日本23歲女「割男友乳頭斬手指」PO網炫耀　律師：他自願享受

日本大阪近期審理一樁驚悚虐待案！23歲女子佐藤紗希在與男友同居期間，對其進行割乳頭、斷指等殘忍虐待，長期進行肉體與精神的控制與折磨。沒想到庭審期間，佐藤紗希的辯護律師辯稱「雙方自願」，還表示男方「享受被虐待」。



長期虐待男友

殘忍割乳頭

日媒《Tokyo Reporter》報導，佐藤紗希2020年透過網路認識男友，兩人同居後，女方長期控制男方的存摺、護照與手機。某日佐藤紗希「想看乳頭再生」，便威脅男友割下乳頭，她還用毛巾塞住男友嘴巴，避免因疼痛而大叫。最終佐藤紗希不僅割下男友乳頭，還當作戰利品拍照，發給朋友炫耀。

日本大阪23歲女子佐藤紗希長期精神和肉體虐待男友，手段令人髮指。（圖／翻攝自Tokyo Reporter）

小時候遭母親虐待，產生認知偏差：

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斧頭斷指

在第二宗事件中，佐藤紗希的暴力升級，她發現男友曾瀏覽色情網站，怒不可遏地購買斧頭，並要求男友將無名指砍下，聲稱「確保他永遠無法與其他女性戴結婚戒指」。事後，佐藤紗希同樣拍照炫耀，Po在社群網站寫下：「和好如初！」她還拒絕男友就醫，表示：「我費勁才砍掉，為何要接回去？」

鈍器毆打

第三宗事件中，佐藤紗希因整形手術而忍受疼痛，為了發洩與讓男友感受相同感受，她使用鈍器不斷毆打男友，並要求對方赤手空拳「挨打」。男友起初拒絕佐藤紗希，不過她以「不聽話就是不愛我」，以及長期巨大的精神壓力下，最終仍妥協讓女方毆打。

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辯護律師詭辯

佐藤紗希的辯護團隊堅持無罪，雖然承認實施肢體殘害行為，不過這是「伴侶特殊的相處模式」，出於雙方自願，男方受虐時是享受的。同時佐藤紗希因為兒時遭母親虐待，因此產生認知偏差，目前已與男友和解並努力回歸社會；檢察官則痛批佐藤紗希殘忍、無悔意，堅持6年徒刑是最低底線，全案將於6月宣布最終判決。

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