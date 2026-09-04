陝西男打暈妻子扔土崖致死　妻曾提離婚遭拒　家屬拒賠償求死刑

9月1日，「陝西咸陽男子打暈妻子扔下土崖致死」一案將於咸陽市永壽縣人民法院一審二次開庭。



被害人姐姐接受第一現場採訪時稱，想給妹妹討個公道，如今一家人備受煎熬。

「我妹妹來月經的時候，他都有婚內強姦行為。已經快兩年了，白天工作，晚上靠吃安眠藥才能入睡，我們一家人都是靠藥物入睡。去看醫生，表示我是心裏緊張性頭痛，經常要吃藥。」

陝西咸陽一男子打暈妻子扔下土崖致其死亡。（第一現場提供）

受害者苗苗生前就長期遭受家暴：

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被害人姐姐還表示，妹妹多次報警，怕連累家裏人，「被告曾拿刀對着我媽跟我侄兒，甚至他自己的兩個孩子」。被害人姐姐認為，被告家裏家教有問題，他父親年輕時也一直打他母親。

被害人哥哥接受採訪時表示，與兇手父親在庭上對視：

他用惡狠狠的眼神盯着你，我任何賠償都不要，訴求就是要他死刑立即執行，因為他的性質太惡劣了，包括之前很多次提刀威脅我們一家人的生命安全。

被害人哥哥希望能判兇手立即執行死刑，不想餘生一家人都活在恐懼中。

被害人哥哥稱被告在庭上一直狡辯，「關於家暴說得模稜兩可的，給妹妹造黃謠說得有鼻子有眼的，他在庭上想盡一切辦法為自己脫」，自己母親在庭上情緒波動很大。

被害人哥哥希望能判兇手立即執行死刑。（第一現場）

目前，被害人家屬已經提交對方家暴和造謠的新證據，但是被告在庭上持續造謠，「事情的真相不怕查，我希望深挖具體細節，能查清真相。」

據此前報道，2024年12月24日，一起由離婚糾紛、家庭暴力引發的兇殺案發生在陝西咸陽，男子張某因與妻子苗苗就婚姻問題發生爭執，怒而毆打妻子並致使其失去意識。而在此前，苗苗就曾向法院提出離婚訴訟，但是被駁回。最終，失去意識的苗苗被張某謊稱轉院就醫後，扔下至一處土崖死亡。2025年5月26日，「陝西咸陽男子打暈妻子扔下土崖致死」一案開庭，擇期宣判。

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