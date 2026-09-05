同航班同酒店扮唔識？澳海關截13台灣客疑涉跨國詐騙　揭入境破綻

台灣旅客入境澳洲遭海關截查！澳洲邊防局在澳洲墨爾本國際機場海關截查13名持旅遊簽證入境的台灣旅客，發現他們隨身攜帶大量未申報現金、多部手機，報稱互不認識但機票卻是統一訂購，其中一人的行李藏有中國公安制服及多枚偽造的公安委任證，聲稱用於「Cosplay」(角色扮演）。



經深入調查後，邊防局懷疑該批旅客企圖入境從事跨國詐騙或有組織犯罪活動，最終裁定其中9人並非真實旅客，即日撤銷其簽證並拒絕入境，其餘4人選擇自願離境。據《澳洲新聞網》報道，邊防局強調會繼續嚴厲打擊利用旅遊簽證入境從事非法勾當的犯罪團夥。



澳洲墨爾本國際機場海關日前截查13名持旅遊簽證入境的台灣旅客，懷疑他們入境從事跨國詐騙活動。（AI生成圖片）

報稱互不相識 行程卻高度一致

綜合外媒報道，13名持旅遊簽證的台灣旅客乘坐同一航班抵達墨爾本國際機場，並預訂了同日轉飛布里斯本（Brisbane）的機票。過關期間，該批旅客均堅稱互不認識。然而，海關人員在初步查問時發現多個疑點：每名旅客皆攜帶多部手提電話，各自持有約1萬澳元（約5.63萬港元）的未申報現金，且抵達布里斯本後的預訂住宿地點亦完全相同，機票更是統一預訂。

每名旅客皆攜帶多部手提電話，各自持有約1萬澳元（約5.63萬港元）的未申報現金，且抵達布里斯本後的預訂住宿地點亦完全相同。（7plus）

行李藏假中國公安證 群組指導應對審查

海關人員利用離子掃描儀進行檢測，發現多名旅客的行李對氯胺酮（Ketamine，俗稱K仔）呈初步陽性反應。人員在旅客行李中搜獲大量強效胃藥，一度懷疑有人體內藏毒，惟經監控檢查後並未發現毒品。

海關人員發現多名旅客的行李對氯胺酮呈初步陽性反應。（7plus）

其中1名旅客的行李內藏有多張偽造的中國公安委任證及公安制服。該名旅客辯稱相關物品僅作「角色扮演（Cosplay）」之用，惟海關人員未有接納其解釋。

其中1名旅客的行李內藏有多張偽造的中國公安委任證及公安制服。（7plus）

為釐清眾人關係，海關將13人分開單獨問話，並檢查其手機通訊紀錄。結果顯示，該批旅客的機票實為統一預訂。此外，海關在通訊軟件中發現1個群組，證實其中1名女乘客負責協調行程，群組內更流傳1份教導如何應對澳洲邊防局人員查問的指示，證明眾人假裝不認識。

為釐清眾人關係，海關將13人分開單獨問話，並檢查其手機通訊紀錄。（7plus）

9人無法提供合理逗留理由 簽證遭撤銷

綜合各項線索，澳洲邊防局判斷該批旅客並非以真實旅客身份入境，鑑於他們攜帶多部手機、偽造公安證件及大量現金，懷疑事件涉及跨國電訊詐騙活動或有組織犯罪。

綜合各項線索，澳洲邊防局研判該批旅客並非以真實旅客身份入境。（7plus）

在向涉事旅客發出「考慮取消簽證通知」（NOICC）後，由於他們未能提供具說服力及合情理的逗留理由，澳洲當局基於安全考量，最終決定撤銷其中9名旅客的簽證，並即日拒絕他們入境，其餘4人選擇自願離境。

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