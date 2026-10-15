腦癱女被斷言活不過6歲　父籌¥13萬買外骨骼　堅持18年終獨站5秒

河南發生1宗觸動人心的醫療故事。1名患有嚴重小兒腦性麻痺（腦癱）的18歲少女，嬰兒時期曾被醫生斷言「活不過6歲」，然而父母18年來從未放棄，父親更結束生意全職照顧及陪同復康訓練，甚至籌借12.8萬元人民幣（約15萬港元）購入1台家庭版外骨骼機器人（香港稱：外骨骼機械人 / 台灣：外骨骼機器人 / 英文：Robotic Exoskeleton）。2026年9月中旬，少女在河南省第三人民醫院康復醫學科（香港稱「復康醫學科」）成功脫離所有器具支援，實現獨自站立約5秒的奇蹟，為這個堅持多年的家庭帶來曙光。



1名患有嚴重小兒腦性麻痺（腦癱）的18歲少女，嬰兒時期曾被醫生斷言「活不過6歲」，然而父母18年來從未放棄，父親更結束生意全職照顧及陪同復康訓練。（網上圖片）

父親結束生意全職照顧腦性麻痺女兒

據《河南日報》報道，舒涵於2008年出生，她在7個月大時確診患上腦性麻痺，語言與行動能力嚴重缺失。當時更有醫生斷言她「最多只能活到6歲」，此噩耗讓舒涵的父親嚴得華與母親孟麗敏陷入極度焦慮，整整1個月不敢出門，大把大把掉頭髮。

隨着舒涵漸大，父母於2017年決定重新分工，父親結束涼皮生意全職在家照顧舒涵並帶她進行復康訓練，母親則繼續從事服裝生意維持全家生計。

父母更立下1個家庭約定，見到舒涵時，要面帶笑容，希望她感受到快樂。

父親於2024年籌借12.8萬人民幣（約15萬港元），購買了1台家庭版外骨骼機器人，只要天氣許可，他每天都會帶舒涵到室外訓練1個小時。（網上圖片）

籌借¥12.8萬買外骨骼機器人

為尋求康復突破，父親於2024年籌借12.8萬人民幣（約15萬港元），購買了1台家庭版外骨骼機器人。只要天氣許可，他每天都會帶舒涵到室外訓練1個小時，其間邊放音樂邊跳舞逗女兒開心。此外，父母牢記醫生「多看看外面世界」的建議，每年帶舒涵到北京、南京及威海等地旅遊，讓她的大腦接觸更多刺激。

2026年9月中旬，舒涵在河南省第三人民醫院康復醫學科，成功短暫脫離他人及器具的支持，獨自站立約5秒，父母在旁見證，忍不住紅了眼眶。（網上圖片）

父母18年的堅持換來5秒站立奇蹟

2026年9月中旬，舒涵在河南省第三人民醫院康復醫學科，成功短暫脫離他人及器具的支持，獨自站立約5秒，父母在旁見證，忍不住紅了眼眶。對這個家庭而言，短短幾秒，是多年照顧中一次珍貴的進展。

我們不敢過多想像未來，只能過好當下的每一天。」嚴得華則表示：「只要舒涵能笑出來，這個家裏就有光。 母親哽咽道

（《河南日報》）