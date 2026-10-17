停車場P牌私家車逆線泊單程路通道　網民斥離譜：收返個牌咪害人

除了大地任我行，更有大地任我泊！有網民在駕駛群組貼相，顯示某停車場有1輛貼有P牌的私家車，直接停泊在通道正中央，而根據牆上指示牌，以及地下印有和私家車呈相反的箭嘴，估計司機當時為逆線。



許多網民紛紛批評涉事司機離譜，「基本連係咪車位都未識分，收返個牌唔好害人」、「路上見到佢真係要快啲走，泊車都咁X戇X，隨時係大炸彈」，又調侃稱「佢以為P牌係Parking牌」、「除咗個P，應該掛多個K字喺車頭」。



網上駕駛群組有照片顯示，1輛貼有P牌的私家車逆線、停泊在停車場通道正中央，引來網民批評。（示意圖／資料圖片）

該網民在facebook「車cam L（香港群組）」上傳1張照片，驚訝表示「Crazy（好癲）」。相中可見，1輛內地豪華電動車品牌極氪（Zeekr）的私家車、停泊在某停車場其中一層正中央位置，而在司機位前的擋風玻璃貼有P字（即暫准駕駛執照），司機則離開座駕不見蹤影。

P牌私家車逆線 停泊停車場通道

但仔細留意便會發現，私家車停泊位置地面沒有劃上黃色格仔地線，該處明顯並非泊車位，另外根據上方牆壁指示牌顯示「單程路One way only」的方向，地上亦印有疑似和私家車反方向的箭嘴，估計當時私家車正在逆線，若然有車輛要離開停車場，將會堵塞其他司機去路。

私家車停泊位置地面沒有劃上黃色格仔，明顯並非泊車位，而根據上方牆壁指示牌顯示「單程路」方向，估計私家車屬逆線。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

網民批評P牌司機離譜：戇X唔係扮

許多網民批評涉事司機離譜，認為停車場應向對方徵收罰款，「鎖咗再講啦，警告有X用咩」、「鎖晒四條車胎，$320解一把，殺雞儆猴」、「鎖佢車，下次就會守規矩」：

「點解會覺得係個車位？」



「連泊車都未識，基本連係咪車位都未識分，收返個牌唔好害人」



「P牌已經咁出眾，俾佢甩埋P仲得了嘅？」



「再多幾個低能司機，成個場俾佢玩晒」



「路上見到佢真係要快啲走，泊車都咁X戇X，隨時係大炸彈」



考牌真係要加多項，驗咗智商先 網民意見

網民揶揄：以為P牌係Parking牌

另有不少留言揶揄司機，「心中有格！邊度都係車位」、「呢啲叫霸氣泊車」、「人人話香港車位窄，呢個車位幾闊」、「反正都係阻，直頭泊喺停車場地下入口咪得囉，使鬼兜圈上幾層」、「搵到位泊你眼紅呀？鎖我車囉『我付款不就行了嗎？』」，又笑稱：

「佢係咪每日返嚟都覺得好好彩，呢度實有車位」



「除咗個P，應該掛多個K字喺車頭」



（facebook＠車cam L（香港群組））