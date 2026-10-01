停車場神操作？Tesla泊車貼牆邊留「社交距離」網民：怕咗啲開門X

擔心愛車被刮花，所以和其他車輛保持社交距離？有網民在駕駛群組分享照片，顯示有Tesla私家車停泊在停車場車位，該司機疑似擔憂被人撞到或刮花座駕，於是將車輛泊近牆壁，但車身和牆壁之間距離，根本不足以讓車主下車，因此引來部分人讚揚車主「捨己為人」精神；但有留言猜測對方或者曾經歷不幸事件導致陰影，「佢應該有過一次慘痛經驗」、「完全明白佢對開門X嘅嗰種驚恐」。



有Tesla在停車場泊車時將車輛貼近牆邊，和左邊車輛留有大段「社交距離」，引來網民估計車主曾有慘痛經驗，「怕咗啲開門X」。（AI生成圖片）

停車場Tesla泊車極貼牆邊 和旁車保留「社交距離」

該網民在facebook「車cam L（香港群組）」上傳照片，顯示1輛黑色Tesla私家車停泊在停車場的車位，其左方亦停泊了1輛白色私家車，但未知Tesla司機是否擔憂旁人開車門時會撞到其座駕，竟然將車輛貼近右方牆壁，而車身和牆壁之間目測不足20厘米，即使司機身型再瘦削，估計只能勉強打開車門，想要輕鬆下車似乎不可能，亦變相為鄰近車位預留極為寬裕的開門空間。

Tesla車身和牆壁之間目測不足20厘米，司機難以輕鬆下車，變相為鄰近車位提供極為寬裕的開門空間。（「fb＠車cam L（香港群組）」圖片）

網民讚揚Tesla司機：捨己為人

許多網民都讚揚Tesla車主此舉「泊得好」，「呢鑊直頭要讚啦，捨己為人」、「教科書式嘅泊車方法」、「靠邊係咁泊㗎啦，方便大家開門，有乜嘢問題？」有留言則好奇對方該如何下車，有司機就代為解釋，「過乘客位落。我都試過太窄，隔籬又有牆，泊完根本落唔到車」。

捨己為人嘅精神有如耶穌再世 網民意見

Tesla司機或有慘痛經歷 網民估：怕咗啲開門X

有網民估計車主是為了避免「意外」：

「佢應該有過一次慘痛經驗」



「完全明白佢對開門X嘅嗰種驚恐」



「完全表現出"我怕咗你，我躝落車得未"嗰種感覺」



「的確好多自私X開車門完全無安全意識」



「寧願自己落唔到車，都唔想撞到開門X」



「錫車啫…唔阻人ok」



有人質疑變相影響自己下車，「係避咗開門X，不過自己撞返司機位隻門」、「泊到咁自己落車又辛苦，（做）多咗啲」，亦指司機涉嫌違反停車場規定，「汽車要停在方格內，如果車主係車個傷殘人士乘客，應該在安全地方落客再泊位」。

根據《道路交通(泊車)規例》，停車場內的司機不得將汽車停泊以致汽車不必要地超出界定泊車位的任何綫條，違反條文可被罰款2,000元。（示意圖／資料圖片）

停車場泊車不得超出界定泊車位 違者可被罰款2,000元

根據香港法例第374C章 《道路交通(泊車)規例》第25（1c）條列明，停車場內的司機不得將汽車停泊以致汽車不必要地超出界定泊車位的任何綫條，或其他標記之外，任何人違反條文即屬犯罪，可被罰款2,000元。

而第237章 《定額罰款(交通違例事項)條例》第8（2）條列明，任何人在泊車處停泊汽車時，不得讓汽車佔用超過1個泊車位，或不必要地跨越該泊車位的任何劃分界綫，違反條文須繳付定額罰款，數額為200元，或由立法會藉決議訂明的較大數額。

（facebook＠車cam L（香港群組））