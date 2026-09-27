將軍澳司機駛出停車場！遭逆行單車閘停　網民嘲似打機：周圍NPC

任何道路使用者都有責任避免意外發生，逆線行駛更是不要得！有司機在網上駕駛群組分享「車cam（行車紀錄）」片段，顯示他在將軍澳準備駛離商場停車場時，遇到多個陷阱，先是有人站在入口牆柱後，幸好未有衝出馬路、而他駛出馬路時分別看見有人騎乘單車，當中有男子更是逆線而行，雖然未有發生意外，但樓主仍感嘆稱「我點一眼關七都無用……」。



將軍澳有司機離開停車場時遇到多個「陷阱」，包括有人騎乘單車在馬路上逆行，貼片斥涉事者「累人累物」。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

許多網民看過片段後驚呼離譜，「馬路逆線單車真係好X癲」、「當自己屋企咁行」，亦有人笑稱「樓主好似打機咁，周圍都係NPC（虛構角色）」、「好彩唔係考車路段，唔係人都癲」。



將軍澳停車場駛出馬路屢遇陷阱！ 司機：點一眼關七都無用

該司機在facebook「車cam L（香港群組）」上傳長約22秒的影片，無奈表示「我點一眼關七都無用……」，同時狠斥「你哋想死都唔好累人累物」。

樓主駕車準備從將軍澳中心停車場離開商場。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主駕車準備從將軍澳中心停車場離開商場。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

行人躲在更亭牆柱、單車男逆線

如影片顯示，樓主當時駕車準備從將軍澳中心停車場離開商場，駛至入口處時至少有2名行人站在更亭牆柱後，所幸他們有探頭查看車輛，因此未有衝出馬路。其後樓主準備左轉駛出唐德街路段，而根據網上地圖顯示，唐德街2條行車線的地面箭嘴清楚標記，從停車場駛出的車輛只准左轉，正當他駛出馬路時，率先遇到男子騎乘單車在前方經過，待他再次開車預備左轉時，又有男子騎乘單車、逆線從左至右經過，畫面相當驚險，但幸好未有撞到對方。

有行人躲於更亭牆柱後，幸好他們有探頭查看車輛，未有衝出馬路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主駛出馬路時，率先遇到男子騎乘單車在前方經過。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主再次開車預備左轉時，有男子騎單車、逆線從左至右經過。 （「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

唐德街2條行車線的地面箭嘴清楚標示，從停車場駛出的車輛只准左轉，意指單車同樣不能逆行。（Google截圖）

逆線單車男捱轟離譜：當自己屋企咁行

片段惹來網民嘩然，「樓主好似打機咁，周圍都係NPC（虛構角色）」、「X佢老X，匿喺條柱」，紛紛批評逆線的單車男：

「睇到第一個由右至左，心諗有咩問題啊？點知跟住嗰件由左至右，真心CXS」



「正線都算喇，逆線真係…」



「馬路逆線單車真係好X癲」



「當自己屋企咁行」



「啱啱出停車場就要過幾關，去到目的地時會唔會已經過咗幾百關？希望車主安全順利過晒咁多關！」



短短十幾秒已經有幾個陷阱 網民意見

片段被嘲可用作考車教學：好多人形減速壆

有留言認為香港交通法例在維護行人同時，亦應加強對駕駛者的保障，「單車X、亂過馬路，反正出事就拉司機，告司機危險駕駛，所以個個老X奉亂行亂衝」、「如果考牌遇到咁多陷阱已經肥咗」、「好彩唔係考車路段，唔係人都癲」、「呢條片日後可以用來教車」、「好多人形減速壆」，又笑稱「係咪保險廣告？」。

（facebook＠車cam L（香港群組））