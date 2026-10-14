德國機械人當街「摸臀頂撞」非禮16歲少女　兩青年全程直播被調查

德國科隆一具人形機器人（機械人）涉嫌當街猥褻16歲少女，機器人遭警方查扣，所有人及另一名青年也被調查，警方正追查是否有人刻意操控機器人做出猥褻行為。



德國警方表示，涉案機器人是在一輛福士私家車的車尾箱內被尋獲，確認由一名16歲少年所有。警方除查扣機器人，也帶走少年及19歲男子的手機，釐清兩人是否涉及相關犯罪，以及機器人在事發時究竟如何運作，是否有人透過遙控或其他方式，指示機器人做出不當動作。

示意圖（Unsplash@Franck V.）

這起事件發生於當地時間10月11日深夜11時45分過後，地點位於科隆一間快餐店外。當時一名16歲少女與兩名分別為17歲、18歲的女性友人停留在店外，一具身高約120cm、以紅色及金色為主的機器人突然靠近少女，接著觸碰她的臀部，甚至反覆做出前後碰撞的動作，少女受到驚嚇，當場尖叫並閃避。

更引發爭議的是，現場一名16歲少年及一名19歲男子不僅沒有立即制止，還拿起手機拍攝，將機器人與少女互動的過程直播到社群平台。相關畫面隨後在網路上流傳，TikTok也出現機器人貼近少女、嚇得她尖叫躲開的影片，引起外界關注。

被操控對少女做出性相關動作的機器人。（德國科隆警方Threads）

從警方公布的照片可見，這具機器人造型相當醒目，外觀類似漫威電影中的鐵甲奇俠（Iron Man），臉上戴著墨鏡，鼻子下方貼有黑色假鬍子，身穿白色背心，脖子還掛著金色項鍊。除了這次疑似猥褻少女的影片，網路上也流傳其他片段，顯示這具機器人曾在德國街頭活動，甚至對其他年輕女性做出雙手前後擺動的動作。

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