宇樹G1人形機械人直播突發失控　揮拳打倒主播　再一腳踢爆玻璃

當地時間10月8日，哥倫比亞知名主播Westcol在麥德林開啟Kick直播，現場測試一台人形機械人，接連發生多起失控意外，直播錄像迅速在全網傳播。這台機械人身高約1.7米，機型為宇樹G1，主播對外稱它T800，花費超10萬美元採購，準備用於大型活動《Stream Fighters 5》。



主播直播現場播放音樂，打算演示機械人預設舞蹈動作，不料機械人揮臂動作意外擊中他後腦勺，導致其重心不穩摔倒在地，所幸撞擊沒有造成重傷，短暫休整後直播繼續。

哥倫比亞知名主播Westcol在麥德林開啟Kick直播，現場測試一台人形機械人，接連發生多起失控意外，直播錄像迅速在全網傳播。（YouTube@@TMZ）

人形機械人直播突發失控：

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但意外並未停止，後續測試階段，可能是由於操作失誤，機械人一腳抬起狠狠踹碎直播間的展示櫃，瞬間擊碎了櫃門上的玻璃，嚇得現場兩人連忙躲閃。

完成這一動作後，機械人自身失去平衡傾倒在地，機身出現抖動抽搐，隨後停機。直播間觀眾目睹全程，不少網友玩梗調侃，戲稱機械人「反叛」；節目效果拉滿，不投幣都說不過去了；也有人擔憂，萬一某天人類要和這玩意兒對抗，怕是只有捱揍的份兒。

那麼為何會出現如此失誤？實際上無需擔心機器甦醒，因為這並非AI自主發起攻擊，屬於預先編寫的舞蹈動作，機械人空間感知能力不足，沒能識別近距離人體與周邊物體，所以才好巧不巧一記重拳擊倒了人類。

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業內人士提醒，人形機械人動力強勁，肢體動作衝擊力大，近距離現場演示，必須設置物理隔離以及緊急停機裝置，防範人機互動中的安全風險。

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