Hermès袋遭滴紅酒索賠$22萬　餐廳公開CCTV反擊　美妝CEO刪文提告

台灣美妝品牌「苗懂」執行長苗安妮早前指控，在台北富錦樹集團旗下燒肉店「USHIGORO S.TAIWAN」用餐時，遭員工不慎將紅酒滴落其價值約93萬新台幣（約22.7萬港元）的Hermès （愛馬仕）手袋，並批評餐廳拖延賠償。惟富錦樹深夜公開CCTV畫面及通話錄音反擊，揭其離座期間沒有員工進入包廂，事件隨即引起網民熱議。苗安妮目前已刪除社交平台所有帖文，雙方表示已交由律師處理。



台灣美妝品牌「苗懂」執行長苗安妮早前指控，在台北富錦樹集團旗下燒肉店「USHIGORO S.TAIWAN」用餐時，遭員工不慎將紅酒滴落其價值約93萬新台幣（約22.7萬港元）的Hermès手袋，並批評餐廳拖延賠償。（Threads@anni_miao）

幾滴紅酒弄污名牌袋 事主稱經理曾答應全權負責

綜合媒體報道，事發於今年5月18日，化妝品品牌「苗懂」CEO苗安妮與3名友人赴台北富錦樹集團旗下的「USHIGORO S.TAIWAN」燒肉店包廂用餐，並自備2瓶紅酒。她指控服務員倒酒時不慎，將2、3滴紅酒濺到她今年3月購入、價值約93萬新台幣（約22.7萬港元）的白色霧面鱷魚皮Hermès Kelly To Go手袋上。

化妝品品牌「苗懂」CEO苗安妮。（Threads@anni_miao）

化妝品品牌「苗懂」CEO苗安妮。（Threads@anni_miao）

據悉，店經理當時親口承諾會「全權負責」，故苗安妮未有要求免收約4萬新台幣（約1萬港元）的餐費。她翌日將手袋送回專門店檢測，卻獲告知紅酒已滲入皮革，需送回法國原廠處理，維修期恐長達2年，且無法百分百回復原狀。事後苗安妮多次聯絡餐廳，對方卻「訊息不回、電話不接」，她不滿集團態度，遂於10月7日在社交平台發文控訴。

指控服務員倒酒時不慎，將2、3滴紅酒濺到她今年3月購入、價值約93萬新台幣（約22.7萬港元）的白色霧面鱷魚皮Hermès Kelly To Go手袋上。（Threads@anni_miao）

曬對話截圖公審 網民初期一面倒力挺

苗安妮在帖文中公開與餐廳的聯絡對話，包括在10月2日表示「我覺得你們真的非常沒有誠意，而且一再拖延時間」、10月5日再斥責「總公司真的太不負責任了！」。她同時上傳手袋染有紅酒污漬的照片佐證，初期輿論幾乎一面倒支持她。

錄音亦顯示，她承認自己及同行友人均未親眼目睹服務員將紅酒滴到手袋的過程。（Threads@fujintree_official）

錄音亦顯示，她承認自己及同行友人均未親眼目睹服務員將紅酒滴到手袋的過程。（Threads@fujintree_official）

錄音亦顯示，她承認自己及同行友人均未親眼目睹服務員將紅酒滴到手袋的過程。（Threads@fujintree_official）

錄音亦顯示，她承認自己及同行友人均未親眼目睹服務員將紅酒滴到手袋的過程。（Threads@fujintree_official）

CCTV揭無員工入房 錄音證曾提「93萬」索償

然而，富錦樹集團於10月12日深夜發表長文，並公開通話錄音及走廊CCTV畫面，令事件出現戲劇性逆轉。

苗安妮此前聲稱是去洗手間回座後才發現紅酒漬，但CCTV畫面顯示，在該段長達3分鐘的時間內，包廂內「並無服務人員進入包廂倒酒」。（Threads@fujintree_official）

苗安妮此前聲稱是去洗手間回座後才發現紅酒漬，但CCTV畫面顯示，在該段長達3分鐘的時間內，包廂內「並無服務人員進入包廂倒酒」。（Threads@fujintree_official）

苗安妮此前聲稱是去洗手間回座後才發現紅酒漬，但CCTV畫面顯示，在該段長達3分鐘的時間內，包廂內「並無服務人員進入包廂倒酒」。此外，苗安妮事前強調從未向餐廳勒索93萬新台幣（約22.7萬港元），只是不滿處理態度，但公開的錄音中，她卻親口說出「93萬」的數字，並稱「你們把這個包就是你們自己吸收囉」、「對啊，我就可以拿同樣的包回來啊」。錄音亦顯示，她承認自己及同行友人均未親眼目睹服務員將紅酒滴到手袋的過程。

但公開的錄音中，苗安妮卻親口說出「93萬」的數字，並稱「你們把這個包就是你們自己吸收囉」、「對啊，我就可以拿同樣的包回來啊」。（Threads@fujintree_official）

但公開的錄音中，苗安妮卻親口說出「93萬」的數字，並稱「你們把這個包就是你們自己吸收囉」、「對啊，我就可以拿同樣的包回來啊」。（Threads@fujintree_official）

但公開的錄音中，苗安妮卻親口說出「93萬」的數字，並稱「你們把這個包就是你們自己吸收囉」、「對啊，我就可以拿同樣的包回來啊」。（Threads@fujintree_official）

但公開的錄音中，苗安妮卻親口說出「93萬」的數字，並稱「你們把這個包就是你們自己吸收囉」、「對啊，我就可以拿同樣的包回來啊」。（Threads@fujintree_official）

但公開的錄音中，苗安妮卻親口說出「93萬」的數字，並稱「你們把這個包就是你們自己吸收囉」、「對啊，我就可以拿同樣的包回來啊」。（Threads@fujintree_official）

網民嘲「大翻車」 雙方互交律師處理

證據曝光後，輿論風向急速逆轉，大量網民湧入苗安妮的社交平台留言，直指事件「大翻車」。面對餐廳的反擊，苗安妮隨即刪除社交平台上所有相關帖文，並稱「已經提告」，以聽從律師建議為由拒絕再作回應。

富錦樹方面亦表態已正式委任律師處理，並強調：「對於依法應負的責任，絕不迴避；但對於尚無充分證據支持的指控，亦不會逕行承認」。（Threads@fujintree_official）

富錦樹方面亦表態已正式委任律師處理，並強調：「對於依法應負的責任，絕不迴避；但對於尚無充分證據支持的指控，亦不會逕行承認」。目前雙方各執一詞，責任歸屬有待司法調查釐清。

（綜合）