好心送醫遭索賠案逆轉　官方要家屬返還全款　企業再贈2萬撐善舉

近日，湖南衡陽一老人身體不適進牌館休息暈倒，店主幫扶送醫後老人離世遭索賠，最終協商賠償1.9萬元，引發關注。8月25日，據媒體報道，事件迎來新進展。



據報道，當地司法部門正式介入調查，明確提出全額返還店家支付的1.9萬元補償款，以主動作為糾偏個案，向全社會亮明摒棄「按鬧分配」、守護法治公正、為善意撐腰的鮮明態度。

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監控視頻顯示，8月17日12時50分左右，老人進店並坐在店門口椅子上。54分左右，店主經過老人身邊，疑似注意到其狀態不好，打電話並喊人幫助，攙扶過程中老人倒地。13點01分左右，救護車輛抵達。

另外，也有湖南企業送上了2萬元慰問金。8月24日下午，湖南祁東金泰米業總經理龔勝利專程來到祁東縣洪橋街道，走訪慰問店主肖愛華一家，為他們送上了2萬元慰問金。

慰問中，龔勝利對她的善舉表示敬意。「做好事有可能引來不必要的糾紛，但面對應急情況，出手幫扶是人的良心良知；是否能專業救助，救治是否得當，需要全社會的關心。我們送慰問金，就是不希望你們一家受到經濟上的損失，就是要揚善崇德，弘揚我為人人，人人為我的風氣。」龔勝利如是說。

湖南企業為店主一家送上2萬元慰問金。（羊城晚報提供）

肖愛華表示，這兩天有很多人對他們表示了慰問和鼓勵，感覺很温暖：

以後再遇到需要幫助的事或人，還是會站出來，儘自己一份力去幫一把。

此前報道

8月23日，一老人主動進店休息後突發暈倒，店主肖愛華主動實施救助，送醫後老人不幸離世。老人家屬質疑救助不當索賠10萬。有關部門對此進行了調解，確認肖愛華沒有過錯，不承擔法律責任。後肖愛華出於人道主義關懷，一次性幫扶死者家屬1.9萬元。

8月23日，記者從家屬處獲得一份調解協議書。協議書上稱，老人系在女店主的牌館突發意外，經搶救無效後死亡，女店主以人道主義補償死者家屬1.9萬元，該補償在簽訂協議時一次性支付，死者家屬不再就該矛盾糾紛及處理結果提出任何異議。

店主兒子李先生告訴記者，當日老人主動進入店內，不到一分鐘便出現不適，「期間我媽媽和他沒有過任何交流」，發現異常後，其母親將其扶到店外，其他人撥打了120，「有人說扶他出去，呼吸新鮮空氣」。5分鐘後救護車到達，「當時還有生命體徵，醫生還給他測量，但神志不清了」。

李先生稱，母親因此事出現嚴重身體不適，「失眠、頭暈、吃不送飯」，因擔心母親身體，父親同意賠付，給對方轉賬1.9萬。

李先生表示，事發後門店暫時關門，姐姐在照顧母親，「剛交了房租，店幹了兩年」，還不確定是否繼續開店。其稱，社區提出願意補貼，家裏接受這一方案，「否則繼續下去只會浪費更多時間和精力」。

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