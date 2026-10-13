【公屋申請2026／資產審查／支付寶】公屋申請輪候至派樓前，會安排見房屋署房屋事務主任進行詳細入息及資產等資格審查，但究竟電子支付工具餘額是否需要申報？有即將見主任的公屋申請者，就在facebook公屋討論區發帖文求問網民，見主任時是否會審查支付寶（AlipayHK）交易紀錄，引起熱烈討論。



不少曾「見主任」的網民分享經歷，指除了查看支付寶餘額，更會即場做1事審查，相當嚴格。但也有網民指出不同主任審查做法不同，難以一概而論，建議準備所有資產文件，「寧做多咗都莫做少」。



而翻查房委會公屋申請資格，有列明資產申報範圍，包括土地、房屋、保險、股票、年金計劃、強積金自願供款、存款、現金數量，以及借出的貸款等，以下一一看清。



公屋申請輪候至派樓前，會安排見房屋署房屋事務主任進行詳細入息及資產等資格審查。（資料圖片）

公屋申請人將見主任 急問：支付寶交易紀錄會睇嗎？

公屋輪候動輒以年計算，見主任進行詳細資格審查要做足準備，免生意外。有公屋申請者在Facebook群組「公屋討論區」發帖文，求問：「見主任的時候支付寶的交易紀錄會睇嗎？」

有即將見主任的公屋申請人求問：「支付寶交易紀錄會睇嗎？」（資料圖片）

有即將見主任的公屋申請人求問：「支付寶交易紀錄會睇嗎？」（Facebook群組「公屋討論區」）

「過來人」分享見主任經歷 要求現場即做1件事

帖文引來網民熱議，有多名「過來人」分享見主任經歷，指除了查看支付寶餘額，也有可能會要求即場解鎖手機查看網上銀行存款、馬會投注戶口餘額、甚至八達通和微信（WeChat）餘額等，建議做足準備：

「會睇支付寶餘額」



「有睇，連WeChat錢包都睇」



「（即場）叫我開網上銀行睇餘額」



「大陸銀行戶口都查到」



「馬會戶口」



「唔好過5000喺入面就得，主任話5000以下唔使同佢講」



「我見時主任話馬會戶口需要，電子錢包（儲值支付工具）不需要，但我主動開給主任睇，所以建議你別放太多錢在電子錢包裏，因為每位主任的要求不同：有些主任着重審查銀行戶口、馬會投注戶口、股票等大額資產，認為電子錢包（通常只有幾百至幾千元）不影響大局」



有網民指出，不同主任審查做法不同，難以一概而論。（資料圖片）

也有網民指出，不同主任審查做法不同，難以一概而論：

「都係抽查睇，避免超過門檻嘅文件，寧做多咗都莫做少」



「你唔過咪無問題囉，怕咩畀人睇？過咗就咪霸住啲quota啦」



「睇彩數，問都無用，每個主任做法不同」



公屋資產審查一文看清！支付寶、馬會戶口、保險、強積金都要申報？

翻查房委會公屋申請「入息及資產淨值計算方法和所需文件及聲明書」，公屋申請者及所有家庭成員（包括未滿18歲者），均須填報擁有與他人共同擁有的資產，或該類資產的任何權益，包括土地、房屋、保險、股票、年金計劃、強積金自願供款、存款、現金數量，以及借出的貸款等。

公屋申請資產申報資料未有逐一列明八達通、支付寶（AlipayHK）、微信（WeChat）、PayMe等電子支付工具。（資料圖片）

不過公屋申請資產申報資料未有逐一列明八達通、支付寶（AlipayHK）、微信（WeChat）、PayMe等電子支付工具，故要視乎見主任時實際情況而定。

少於5,000元不用申報？房委會列明現金門檻

除了電子支付工具餘額問題，公屋申請資產申報另一個常見疑問是戶口餘額少於5,000元是否可以不用申報。根據房委會公屋申請「入息及資產淨值計算方法和所需文件及聲明書」，港幣及外幣手頭現金申報門檻是總值5,000港元以上，銀行存款則不論款額多少都需要申報。

換言之，這個5,000港元門檻是針對手頭現金金額，電子錢包未有列明計算方法，且部份電子錢包連結銀行戶口，或具備儲存現金功能，故不能單憑手頭現金的5,000元門檻作決定。

公屋申請瞞報入息及資產可罰款及監禁

所有公屋申請人都必須如實申報入息及資產，如向房委會作出虛假陳述，即觸犯《房屋條例》第26（1）（c）條，如罪名成立，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，相關公屋申請會被取消，而已入住的公屋單位亦會被房屋署收回。