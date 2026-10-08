【公屋富戶政策】有這物品就是「公屋富戶」？有網民近日在社交平台Threads發布相片，指目擊有公屋住戶搬遷，而對方家俬雜物中竟藏有1樣物品，令他大感震驚，直呼「公屋富戶」。



帖文引來網民熱議，有人表示「一定要舉報」、「太多人大陸有樓有舖收租，住公屋，房屋署有心調查，一定有1/10公屋人即走」。不過亦有網民認為沒問題，揶揄「我想睇下你點去舉報佢，等緊食花生」。



政府推出政策處理「公屋富戶」。（資料圖片）

公屋戶搬遷！家俬竟藏巨型夾萬

「見到公屋搬遷，有公屋富戶」。該網民於Threads發相發文，指目擊有公屋住戶搬遷，詎料對方家俬雜物中，竟有1個巨型夾萬，令他震驚，質疑對方是「公屋富戶」。

大型夾萬以半透明膠袋包裹好，目測仍然新簇。（Threads@soniaandon）

大型夾萬以半透明膠袋包裹好，目測仍然新簇。（Threads@soniaandon）

從相片看到，搬遷公屋的住戶，把置物架等大型家俬雜物放在電梯旁地上，當中有1個以半透明膠袋包裹好的大型夾萬，目測仍然新簇。

帖文引起網民熱議。（Threads@soniaandon）

網民熱議：一定要舉報 vs 無問題

網民看過帖文議論紛紛，有人認為應該舉報公屋富戶：

「見到月餅罐（夾萬）一定要舉報」



「呢個保險箱咁大，擺一千萬港紙嘅美金應該都擺到」



「太多人大陸有樓有舖收租，住公屋！房屋署有心調查，一定有1/10公屋人即走」



首批受「富戶政策」影響的住戶於去年10月已進行過一輪申報，若入息超額，須於2026年10月1日起交新租金。（資料圖片）

不過亦有網民不以為意：

「有冇可能其實入邊得幾萬以下？冇超過」



「如果我話我屋企個保險箱係用嚟鎖iPad、遊戲機、電話，防止小朋友偷玩～會唔會俾人笑」



「人家都搬啦！搞咁多嘢做乜？」



「我想睇下你點去舉報佢，等緊食花生」



（Threads@soniaandon）

公屋富戶入息及資產限額是多少？超多少要交2.5倍租？入息超5倍須遷出

政府近年嚴打濫用公屋，以及嚴格處理「公屋富戶」。首批受「富戶政策」影響的住戶於去年10月已進行過一輪申報，若入息超額，須於2026年10月1日起交新租金。

根據新公屋富戶政策，若家庭入息超限額兩倍但不高於三倍，須繳交2.5倍租；超三倍但不高於四倍，須繳交3.5倍租；超四倍但不高於五倍，須繳交4.5倍租；入息超五倍或資產超100倍須遷出單位。