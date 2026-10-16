日本奇葩桑拿讓大人重新當BB　入子宮、浸嬰兒浴　還可躺媽媽懷抱

每天為工作、家庭奔波，有沒有想過暫時放下所有責任，重新當一次初生嬰兒？日本東京一間即將開幕的桑拿設施，竟然讓成年人花錢「重返母胎」！顧客不但可以走進模擬子宮的桑拿房，蜷縮身體拍攝「胎兒照」，還可浸嬰兒浴，讓巨型「媽媽手」沖涼，最後躺進媽媽懷抱，被溫柔搖晃、輕撫。



整個體驗長達2小時，單人收費8,500日圓（約420港元）。究竟這間獵奇桑拿有何特別？有日本記者率先到場實測，發現看似荒誕的設計，背後原來藏着創辦人花9年構思的心思。



日本東京六本木一間名為「SAUNA MOTHER」的私人桑拿設施，預定10月24日開幕，主打讓成年人重新體驗當BB的感覺。（官網圖片）

東京推「重返母胎」桑拿 成年人花錢當BB

綜合日本媒體及官網，這間名為「SAUNA MOTHER」的私人桑拿位於東京六本木，預定10月24日開幕，主打「停止當大人120分鐘」，讓成年人從「入子宮」開始，體驗出生、沐浴，再回到媽媽懷抱。

「子宮桑拿」利用紅色燈光、心跳聲及液體流動聲，模擬胎兒身處母親子宮內的環境。（官網圖片）

85°C「子宮桑拿」 蜷縮身體拍胎兒照

走進第一站「子宮桑拿」，眼前是幽暗的紅色燈光，耳邊傳來心跳、液體流動及模糊的人聲，模擬嬰兒身處母胎時的環境。

桑拿房溫度約85°C、濕度40%，特製弧形長椅讓成年人蜷縮身體，擺出胎兒姿勢。房外更設有圓形窗口，可拍攝仿照胎兒超聲波照片的「胎兒照」，完成體驗後還能製作「再出生證明書」，為這次奇特旅程留下紀念。

冷水浴池周圍設有半透明簾幕，模擬新生兒剛出生時視線模糊的感覺。（官網圖片）

浸15°C嬰兒浴 巨型媽媽手伸出牆壁

離開高溫桑拿，迎接顧客的不是普通浴池，而是象徵「重新出生」的冷水浴！池水約15°C、水深80厘米，周圍掛着半透明簾幕，模擬新生兒視線模糊的感覺。

最奇特的是，牆壁竟伸出1隻巨型「媽媽手」，向顧客灑水，重現嬰兒出生後被母親沖洗的情景。隨後還有模擬躺在媽媽膝上的淋浴區，溫水從左右及上方3個方向灑落，讓成年人重溫被照顧的感覺。

完成體驗後，顧客還可製作附有照片的「再出生證明書」，紀念這趟象徵重新出生的旅程。（官網圖片）

躺進媽媽懷抱 4款母親形象任選

整個體驗的重頭戲，是1張特製「媽媽梳化」（Mother Sofa）。座椅採用柔軟物料，讓顧客以蜷縮姿勢躺下，並提供3種搖晃速度，最快每1.4秒搖晃1次，另設輕撫裝置，模擬母親抱着嬰兒安撫的感覺。

顧客抬頭時，更會看見投影出來的「媽媽」面孔！共有4類形象可選，包括日本神話女神伊邪那美、動畫風格母親、藝術作品中的母親，以及世界各地神話女神。設施還特別調配模擬母親肌膚氣味的香薰，連嗅覺也照顧到。

顧客躺在梳化時，可以觀看4類不同母親形象的投影，包括日本神話女神伊邪那美及動畫風格母親。（官網圖片）

「SAUNA MOTHER」每次體驗長達120分鐘，單人收費8,500日圓，2人12,000日圓，最多可供4人同時使用。（ヤマダユウス型圖片）

創辦人構思9年 花高級進口車價錢造梳化

據營運商WIQOMEDIAN介紹，創辦人滝祐夏擁有逾20年桑拿經驗，卻一直認為傳統休息椅難以讓身體徹底放鬆，約9年前遂萌生模擬母親懷抱的念頭。他透露，單是製作這張「媽媽梳化」，便花費超過1輛高級進口車的價錢。

《Gizmodo Japan》記者日前親身體驗，原本對設施的奇特設計感到驚訝，試過後卻發現梳化承托舒適，比一般座椅更容易放鬆。設施採全預約制，每次120分鐘，1人收費8,500日圓（約420港元）、2人12,000日圓（約600港元）、4人20,000日圓（約1,000港元），最多4人同時使用。不過，店方強調，設施並非醫療機構，亦不保證具有特定心理或醫學療效。花2小時重新當一次BB，離開桑拿後，成年人還是要回到現實，繼續面對工作與生活。

根據タイムアウト東京報道，這張造價不菲的「媽媽梳化」並非純粹的感官噱頭，其背後運用了生物學中知名的「輸送反應」（Transport Response）。神經生物學研究指出，當幼獸被母獸叼頸抱運或嬰兒被母親抱在懷中搖晃時，體內副交感神經會迅速取得主導，心率自然減慢，促使大腦分泌具備安撫與鎮痛效果的催產素（Oxytocin）。

創辦人滝祐夏看中這項生理機制，刻意將椅身設計成包覆性極佳的嬰兒C型曲線，並提供三段特定頻率的慢速搖晃，務求讓終日緊繃的高壓成年人能繞過大腦理性防線，觸發最原始的安心反射。

（綜合）