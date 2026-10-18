肖戰南京演唱會｜周邊酒店¥179飆至¥2,193最貴逾萬元　官方稱合規

內地頂流男藝人肖戰日前宣布啟動首場個人巡演，首站落戶南京青奧體育公園。消息一出，大批歌迷即時搶訂住宿，瞬間清空江北一帶酒店，令場館周邊房價應聲暴漲，有平價商旅價格飆升12倍，高級酒店房型更標出近萬人民幣的天價。儘管消費者質疑商家坐地起價，甚至向監管部門舉報，但當局回應價格屬市場調節價，只要明碼標價即屬合規。



肖戰日前宣布啟動首場個人巡演，首站落戶南京青奧體育公園。（網上圖片）

平價連鎖酒店變「奢華價」 房價暴漲12倍

據《羊城晚報》報道，內地藝人肖戰透過微博宣布，將舉行2026年「出口·我們」巡迴演唱會，同日「肖戰工作室」在微博公布，首站演唱會將於2026年10月23日、2026年10月25日在南京夢之藍青奧體育公園體育館舉行。

消息一出，大批歌迷即搶購住宿，場館周邊多家酒店價格暴漲，據預訂平台數據顯示，如家商旅酒店（南京工業大學地鐵站店），平日最低房價僅179人民幣（約210港元），但在演唱會首天（10月23日）價格直接飆升至2,193人民幣（約2,572港元），漲幅高達12倍。

肖戰到南京開演唱會，該處普通與高級房型早已被搶購一空。（網上圖片）

肖戰到南京開演唱會，該處普通與高級房型早已被搶購一空。（網上圖片）

非演唱會期間，南京江北新區工業大學亞朵酒店部分房型價格為342人民幣（約401港元）。（網上圖片）

演唱會期間，南京江北新區工業大學亞朵酒店平日售價342人民幣的房型，價格漲至2,514人民幣（約2,950港元）。（網上圖片）

周邊其他酒店亦相繼跟漲：

南京揚子江國際會議中心酒店：平日約534人民幣（約626港元），期間暴漲至5,888人民幣（約6,904港元）



全季酒店（浦口研創園店）：由264人民幣（約310港元）跳漲至1,820人民幣（約2,134港元）



南京長江之舟逸衡酒店、長江之舟華邑酒店等：普通與高級房型早已被搶購一空，僅剩極少數雙臥河景套房等高規格房型，標價高達9,888人民幣（約11,595港元）。



市場監管局回應：屬市場調節價 明碼標價即合規

面對數倍至10倍的價格跳漲，不少歌迷直言「貴得離譜」，質疑商家惡意炒作並向官方舉報。南京市12315（內地消費者權益投訴平台）與浦口區市場監管局回應指出，酒店住宿價格未納入政府定價或指導價，屬於「市場調節價」。在大型演出期間，房價由供求關係推高，只要業者做到明碼標價、無虛假折價或陰陽價格，即屬合法經營，當局無權干預漲幅。執法人員補充，除非省級政府啟動臨時價格干預，否則執法重點僅限於查處標價不規範、哄騙取消訂單等違法行為。

貴得離譜！ 歌迷

酒店住宿價格未納入政府定價或指導價，屬於「市場調節價」。 官方回應

肖戰日前宣布啟動首場個人巡演，首站落戶南京青奧體育公園。（網上圖片）

「跟着演唱會去旅行」考驗城市承載力

「跟着演唱會去旅行」已成內地消費新趨勢，頂流藝人的演出能帶動餐飲與住宿需求急漲。不過，極端供需失衡亦會讓周邊住宿淪為「價高者得」的賣方市場。行業分析指出，隨行就市雖符合市場邏輯，但房價短期急劇波動會帶來連鎖影響，跨城觀演的歌迷若無法負擔場館附近的住宿，只能轉住10多公里外的市區，長距離往返增加出行風險與疲憊感，拉低外地遊客的觀演體驗，最終損害城市形象。要化解「一演即漲」的困境，除了依賴商家自律，更需平台建立提示機制，以及政府同步做好跨區交通疏導與住宿保障預案。