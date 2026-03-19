孫燕姿演唱會後港鐵Rapper職員出動！　廣普指示被封「港鐵網紅」

孫燕姿最近來港在啟德主場館舉行演唱會，龐大人流需要疏導。小紅書近日流傳1條影片，顯示演唱會結束後，曾因「Rap式」疏導人潮而爆紅的港鐵男職員Hinson，在館外一帶開咪指示民眾前往最近港鐵站，先用普通話表示「油麻地、旺角、尖沙咀，隨時有車不用追」，再用廣東話強調「返屋企搭港鐵，方便又快捷」、「港鐵列車密密go，去邊都又快又好，港鐵列車密密go，返屋企快人一步」，之後改用普通話表示「回家坐港鐵，方便又快捷」，被小紅書網民視作「港鐵網紅小哥」。



網民亦在threads上載影片，顯示Hinson在館外疏導人流，他手持燈牌，用普通話表示「回家坐港鐵，方便又快捷」、「45分鐘45分鐘，羅湖過關更輕鬆」，令到網民笑言「燈牌都有埋」、「好正」、「聲音好洗腦」。



Hinson用「Rap」方式指示車站方向，一直揮手吸引民眾注意。（小紅書@雜食錄影片截圖）

港鐵職員︰港鐵列車密密go，返屋企快人一步

樓主在小紅書上載相關影片，長約40秒，笑言「哈哈哈孫燕姿演唱會遇見港鐵網紅小哥」，被指是「港鐵網紅」的港鐵男職員Hinson用「Rap」方式指示車站方向，一直揮手吸引民眾注意，並用普通話表示「油麻地、旺角、尖沙咀，隨時有車不用追」，然後轉用廣東話指出「返屋企搭港鐵，方便又快捷」、「港鐵列車密密go，去邊都又快又好，港鐵列車密密go，返屋企快人一步」，然後再用普通話表示「回家坐港鐵，方便又快捷」。小紅書網民笑指「聲音好洗腦」、「港鐵應該給小哥工資」、「不如讓這個小哥去當Rap歌手吧」。

Hinson在館外揮手示意指示民眾可以乘搭港鐵回家，而且不時揮動燈牌。（threads@zhangkai0823影片截圖）

燈牌寫上「MTR 45分鐘到羅湖口岸」

亦有網民在threads上載影片，顯示Hinson在館外揮手示意指示民眾可以乘搭港鐵回家，而且不時揮動燈牌，燈牌用簡體字寫上「MTR 45分鐘到羅湖口岸」，用普通話表示「回家坐港鐵，方便又快捷」、「45分鐘45分鐘，羅湖過關更輕鬆」。

網民笑言︰應援牌原來可以咁用

大量網民笑言「應援牌原來可以咁用」、「抵紅」、「仲以為舉應援燈牌歡迎偶像」、「佢真係好正，港鐵有冇加人工畀佢？」、「其實一個人搵到自己鍾意做嘅工，係好幸福」。

Hinson站在港鐵香港迪士尼站入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（Threads影片截圖）

2025年粵普英「Rap式」分流爆紅

《香港01》2025年7月報道，Hinson在港鐵香港迪士尼站用普通話、粵語及英語，以「Rap」方法作出分流指示，「微信支付寶走左邊，Octopus keep left please，Visa Master keep right please，credit cards to your right，沒帶行李走左邊，無帶行李靠左行，無帶行李靠左入」，配合手部動作指示乘客離開方向，一直重複沒有間斷，影片流傳後，有網民將他「起底」，形容對方是「香港鐵路歷史活字典」。

Hinson站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（Threads影片截圖）

本尊當時回應︰唔係Rap，純粹係等啲人聽到大家講嘢

Hinson當時回覆傳媒表示，自己「唔係Rap，純粹係等啲人聽到大家講嘢，咁就好好分流，大家都順利入到閘呀嘛，係咪？」，強調只是做好自己份內事，感謝大家支持，「多謝大家！做自己份內事！份內事，多謝多謝」。他亦在社交媒體自我介紹是「樂園站及果欄站常駐小職員兼任鐵路展導賞員」。

（綜合）