小紅書現「啟德演唱會省錢攻略」！這樣帶樽蓋入場：$38瓶水太貴

現時到啟德體育園看演唱會，主辦單位一般容許帶不超過600毫升的水瓶，但不可帶樽蓋，部分人會選擇到場內買樽裝水或使用飲用機。近日小紅書有女生分享「啟德超實用演唱會省錢攻略」，教路可入場前提前藏好瓶蓋，「不然場館內38一瓶的礦泉水越喝越渴越渴越貴」，不少人也分享只要將樽蓋藏在身上或放入手袋中的小袋，保安不會搬身及詳細檢查，亦可帶「小水袋」入場。



有網民指啟德設有大量水機，甚至提供一次性紙杯，故認為基於保安考慮而不准觀眾買樽蓋入的安排合理，認為應遵守主辦方的規定。



事實上，現時啟德體育園演唱會為大多禁上觀眾帶樽蓋入場，近日韓國女團TWICE首度來港巡演，主辦方同樣列明不准帶樽蓋及任何液體。



樓主指可以入場前將樽蓋扭出藏起，保安不會仔細檢查。（小紅書圖片）

深圳酒店帶免瓶水來港 稱可藏蓋入啟德體育園

有小紅書網民近日分享「啟德超實用演唱會省錢攻略」，指到啟德體育園看演唱會前，可以清空瓶子，「我帶的礦泉水瓶子甚至是從深圳酒店背到香港的免費水，進場有免費水可以接，怒喝三大杯」，又批評場館內的水一瓶賣38元實在太貴，「所以你要把蓋子藏起來帶進去」、「連買的水也沒有瓶蓋，太貴了」、「我看好多人在排隊，當時曬的渴的不行想著去買，一看35還是38，我還是渴著吧，進去之後猛灌三杯立省120」。

網民指可藏樽蓋於2處 保安不檢查

帖文引來不少留言，歸納出只要將樽蓋帶在身上，或者放入隨身袋內的小口袋，保安不會搜身及仔細檢查，「場前在便利商店買的 500ml 空瓶蓋子放褲兜 ，還有一瓶豆奶放另一褲兜」、「你們安檢的時候，把瓶蓋藏包裡的小口袋裡，進去了再扭上去」，入場後排隊裝水即可，「每個出口都設有飲水機」。

也有網民表示，可以帶「小水袋」入啟德體育園。（小紅書圖片）

教帶小水袋容易收納

另有不少人教路，可帶便攜式的水袋，「可以買類似吸吸果凍這種水袋，帶著空袋子進去裝水，也很好收納」。但有網民指如果保安發現同樣是禁止攜帶，「MAMA的時候去啟德問了工作人員說這個也不讓帶，但還是藏身上帶進去了」、「肯定不光明正大得帶嘛，但折起來很好藏，也不佔地方」。有網民質疑為何不直接在飲水機喝水，「飲水機旁邊會有一次性杯子 可以直接接著喝」。

網民展示場館內每個出口都設有飲水機。（小紅書圖片）

演唱會主辦方基於風險禁止帶樽蓋入場

啟德體育園對演唱會與體育活動期間對觀眾攜帶塑料或硅膠水瓶及杯入場的規定不一。文體旅局局長羅淑佩今年7月回覆議員提問時，提及體育及娛樂活動按性質和風險會有不同場地規則，娛樂活動如演唱會引發觀眾衝突的機會較低，主辦方一般容許帶不超過600毫升的膠樽入場，但不得帶蓋。

近日韓國女團TWICE首度來港巡演，主辦方也列明可帶不超過600毫升的便攜式水瓶入場，但不得帶蓋及任何液體。（主辦單位圖片）

近日韓國女團TWICE首度來港巡演，於 12月6至7日首踏啟德主場館，主辦方的場地規則也列明可帶不超過600毫升的便攜式水瓶／杯可以攜帶入場，但不得帶蓋及倒掉瓶／杯內液體。

