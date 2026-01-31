Blackpink演唱會│搭的士啟德去旺角索$250　內地客1招KO按錶收費

韓國人氣女團Blackpink日前在香港啟德體育園主場館舉行演唱會，有內地旅客專程來看，卻遇上意圖劏客的的士司機。該內地女生指，當時由啟德坐的士返回旺角的酒店，距離僅2.9公里，司機開出「一口價」250元，稱「走就走，不走就下車」，她拒絕下車要求按錶收費，司機連說打錶「麻煩」，一輪舌戰後才願打錶離去。



內地網民擔心司機表咪錶後仍「有蠱惑」，又認為香港可效法內地的網約車政策杜絕劏客問題。事件亦被轉載到香港群組，被網民痛斥「影X衰香港」、「250去機場咩？黐線」。



樓主一行人看完Blackpink演唱會由啟德返回旺角的酒店，的士司機開出一口價250元。（「小莫婷」小紅書影片截圖）

的士司機開一口價$250：不走就下車

該名內地女生1月30日在小紅書發文，指日前到港看Blackpink演唱會，因和友人太累，由啟德坐的士返回旺角希爾頓花園酒店，看過距離僅約2.9公里，「師傅（司機）張口就是250塊、不打錶、一口價」，但她去程時一樣搭的士只「幾十塊錢」。司機指「走就走，不走就下車」，她一時間不知道是「罵人還是在要價」（內地「250」有罵人笨蛋的意思）。

要求按咪錶收費被指「麻煩」

樓主上傳車廂內影片，她和友人向司機說「你就拒載呀，你坑我們外地人了」、「我們來的時候都是打錶（按錶收費）的」。司機稱「你怎麼覺得打錶…有這麼麻煩，不用這麼麻煩」、「沒事呀，我就跟你打錶去呀，你這麼麻煩的話，可以呀，沒事呀」。

的士司機開出一口價250元，樓主要求按咪錶收費。（「小莫婷」小紅書影片截圖）

堅持按咪錶計車資 司機無奈就範

樓主反駁香港的士本身就應用咪錶收費，司機稱「那你怎麼覺得打錶…這麼麻煩，不用這麼麻煩」、「這麼麻煩打錶你走不走」，她和友人續說「你就打錶呀」，但司機再度反問「打錶你走不走」，她再說「走呀」，司機才願開車。

樓主補充指，當時看演唱會的人幾乎走光了，她拒絕下車「我才不下，給他臉了。我不下耽誤的是他的時間，他要給排班費嘛。我只是要回去休息，不趕時間」，形容遇上「香港出租車坑」。

網民擔心「打錶了也會繞路」 最終收費是？

網民擔心最後司機收費多少，「坑不到惱羞成怒」、「打錶了也會繞路，最好查好地圖，讓他按照導航走。上車前說好」。樓主稱最後按咪錶收費，車資是54元。網民認為在香港遇的士司機意圖劏客不要退讓，「報警」、「直接拍他名字照片，說要投訴，一般都會老實」、「我也以為香港高度文明素質地區......結果開了眼了」。

樓主多次要求按咪錶收費並拒絕下車，司機最終就範。（「小莫婷」小紅書影片截圖）

內地網民認為香港應效法內地網約車政策，「以前內地出租也這樣，大家怨氣很深，每年都集中整治，但每年都沒效果然後，就有了網約車。讓網約車也進入香港，這些出租就不敢宰客了」。

網民：香港多得呢班陀衰家

影片亦被轉載到香港的facebook群組，許多香港網民不齒該司機行為，「真係好X仆街，影X衰香港」、「有錢睇唔代表要畀你劏」、「香港多得呢班陀衰家」、「250，去機場咩黐線」、「250？onX呀！50蚊之嘛」。