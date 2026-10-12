身價破億天后凱莉克萊森逛街遭諷買不起　當場轟店員：你損失大單

格林美天后凱莉克萊森（Kelly Clarkson）身價破億，竟在逛街時被店員羞辱，日前她在社群平台X（前稱Twitter，推特）上憤怒開炮，公開點名紐約布魯克林某間玩具精品店「Art of Play」，店員在她逛街時無禮對待，不僅打量她外表，還當面暗示她買不起那些高單價商品，甚至說要幫她找平價替代品，讓這位天后直接理智線斷裂。



凱莉克萊森在X點名一間專門販售益智玩具、特色拼圖的知名玩具店，她透露自己一直以來就覺得這家店很有特色，當天經過特地繞路前往朝聖，口袋名單裡已列好幾樣準備大手筆買單的商品，沒想到一進店內，店員卻冷眼打量她，還認定她負擔不起，聲稱可以替她找便宜的同款替代商品，讓她非常傻眼，也吞不下這口氣，當場回嗆對方：「你們剛才徹底損失了一筆超級大單！」接著就轉身離開。

美國天后凱莉克萊森（Kelly Clarkson）透露，逛街時被店家暗諷「買不起商品」，氣得她發文大罵：「你們損失了大單。」（X@kellyclarkson）

Kelly Clarkson與涉事店家在網上進行多次爭論：

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凱莉克萊森事後怒氣難消，直呼自己根本是重現了1990年荷里活經典電影《風月俏佳人》（Pretty Woman）中，女主角茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）在比華利山莊名店慘遭勢利眼櫃姐驅趕的經典橋段，她更在貼文中語帶諷刺地狂酸：「如果大家也想體驗一模一樣被看扁的待遇，歡迎去布魯克林的Art of Play朝聖！」

貼文一出立刻引發軒然大波，大批憤怒的粉絲與網友隨即發動「正義出征」，紛紛湧入該店的Google評論瘋狂刷一星負評，怒嗆：「你們居然敢這樣對待凱莉克萊森！」

雖然她沒有公布該名無禮店員的真實身分，但對早已財富自由的她來說，這種言論顯然非常看不起人，目前被點名的店家尚未對此爭議做出任何正式公開回應。

（編按：涉事店家「Art of Play」隨後發聲澄清，但Kelly Clarkson並不認同，且再次發文回擊指責對方說謊。）

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