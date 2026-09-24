台大爆「安屎之亂」　淋浴間屢有人排便　學生埋伏捉怪男百人圍觀

台灣大學男生宿舍爆出「擒屎皇」風波，因屢次有人在淋浴間排泄，多名學生於昨（23）日埋伏蹲點，終於在凌晨1時許當場活逮涉案學生，吸引上百人圍觀。對此，台大校方表示，後續將依校規對該生進行議處，並安排相關輔導。



一名網友在Threads上指出，近期台大男一舍頻繁出現有人在淋浴間排便，引發住宿生極度不滿。為揪出肇事者，部分學生決定於23日晚間親自在浴室埋伏，直到24日凌晨1時55分左右，隔壁盥洗的同學察覺異狀，順利揭發這名男子，成功平息這場被戲稱為「安屎之亂」的風波。

台灣大學男一舍屢次有人在淋浴間排泄，終於在近日當場活逮涉案學生，吸引上百人圍觀。（Threads@seapig_0826）

消息迅速在校園內傳開，超過百名學生湧入走道與警衛室周邊朝聖，大批群眾紛紛舉起手機錄影，也有許多網友留言，

「為什麼會有人直接在淋浴間大便」

「一直以為淋浴間大便是都市傳說」

「史稱：台大擒屎皇事件」

「我朋友說有人會在男一舍公共浴室拉屎，現在我信了」

「是怎樣？故意的？還是沒憋住？」

「便便俠都能考上台大我考不上」。



這名排泄怪客在網絡上被冠上「擒屎皇」、「拉屎哥」及「屎王」等封號，網傳其身分為醫學系一年級新生，令外界相當訝異。此外，事件更釣出資深校友回憶，直指20年前男一舍就曾出現未落網的「屎魔俠」，大讚這屆學弟終結了流傳多年的都市傳說。

宿舍淋浴間屢遭排便 學生深夜圍堵逮人▼▼▼

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針對此宗校園風波，台灣大學官方回應指出，基於教育與保護學生的立場，除了會針對事發的宿舍衛浴環境進行全面的清潔與消毒作業，對於該名涉事學生的不當行為，後續也將依照校規嚴格議處，同時會介入協助安排心理輔導。

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