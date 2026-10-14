東京銀座現「席地族」街邊食便當、脫鞋曬太陽　當地人崩潰斥不雅

東京銀座，日本最貴的地段之一。LV、愛馬仕、香奈兒一字排開，櫥窗裏的燈光打在鋥亮的大理石地面上，空氣中飄着高級香水的味道。不過最近出現了這一幕景觀：路邊的樹下坐着一排外國人，有人在吃便當，有人在滑手機，還有人直接把鞋脱了。



這下日本人崩潰破防：感覺不像是日本！

10月12日，日本「運動日」連假。朝日電視台的記者去銀座轉了一圈，拍回來的畫面讓演播室沉默了幾秒。人行道邊緣坐着人，行道樹下坐着人，店家門口也坐着人。有聊天的，有吃東西的，有滑手機的。一位外國女性乾脆把鞋脱了，光着腳坐在路邊，表情很放鬆，像是在自家後院曬太陽。

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日本網友給這群人起了個名字，叫「地べた族」。翻譯過來就是「席地族」，直接坐地上的人。這個詞很快在X上炸了。有人說「銀座的高級感全沒了」，有人說「感覺都不像日本了」。

朝日電視台採訪了幾位當地市民。一位五六十歲的受訪者說，看到有人直接坐在地上，感覺不太舒服。還有人說得更直接：「銀座這麼漂亮的街道，坐在地上看起來很不雅觀。」「這裏本來就不是坐在地上吃東西的地方。」甚至有人把銀座的招牌都搬出來了：「考慮到銀座這個地方的檔次，還是希望大家不要這樣坐。」

不過也有日本人覺得，這可能只是文化差異。畢竟在歐洲一些國家，遊客坐在廣場、台階上休息，是再正常不過的事情。

那麼，這些外國遊客自己又是怎麼想的呢？記者在現場攔了幾個人聊了聊。

一個20多歲的科索沃女遊客正坐在路邊，她說自己就是想看看街景，順便想想接下來去哪。記者告訴她，日本人覺得這樣坐不太妥當。她愣了一下，然後很坦率地說：歐洲人確實有這個習慣，但既然到了日本，就應該尊重當地文化。

另一個30多歲的馬來西亞遊客就實在多了。他說逛街逛到腿痠，實在走不動了，不得已才找地方坐。

有人可能會問：日本人自己不累嗎？他們不坐嗎？答案有點心酸：日本街頭的公共座椅，確實少得可憐。日本城市管理有一個根深蒂固的邏輯：椅子少了，人就不會久留；人不久留，垃圾就少，治安就好，市容就整潔。這個邏輯從戰後經濟高速增長期就刻進了城市設計的DNA裏。

所以在日本，你能看到便利店門口有人站着吃關東煮，能看到車站裏有人靠着牆滑手機，但很少能看到有人大大方方坐在路邊。因為沒地方坐。

但現在情況變了。訪日遊客數量創下歷史新高，這些遊客來自世界各地，他們的文化裏沒有「街邊不能坐」這條規矩。歐洲的廣場上坐滿了人，東南亞的夜市裏人人蹲在路邊吃粉，對他們來說，走累了找個地方坐下，天經地義。

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於是矛盾就來了。一邊是「日本規矩」，一邊是「全世界習慣」，兩邊在銀座的人行道上撞了個正着。

日本網友還發現，不只是銀座和新宿，連東京迪士尼樂園都能看到類似景象。有人坐在花壇邊，有人坐在商店門口的台階上。一位橫濱居民抱怨說，過去很少看到有人邊走邊吃，但近年街頭小販變多，巷弄和飯店門口都有人當街吃東西，隨手亂丟的垃圾和吃剩的食物也隨處可見。

但這條評論下面，很快就有人反駁：迪士尼裏那麼多長椅都不夠坐，排隊排兩個小時，出來不坐地上坐哪？還有人說得更實在：日本街頭的座位確實不多，老年人其實同樣需要。這就把問題從「遊客沒素質」拉回到了「城市沒準備好」。

警方說坐路邊不一定違法，但……他們說，單純坐在路邊並不一定違法。但如果妨礙店家做生意，或者擋住行人通行，就可能觸法。翻譯一下就是：我們不想管，但你們別太過分。

而設置長椅這件事，也不是想放就能放。要考慮市容、要考慮空間配置、要考慮誰來維護、要考慮放了之後會不會有人躺下來過夜。每一條都是日本城市管理的敏感神經。所以到現在，銀座的路邊還是沒多出一張椅子。

有人在意銀座的優雅形象，覺得外國人坐在路邊太扎眼。也有人認為，與其單方面要求遊客守規矩，不如先把休息的空間準備好。兩邊都有道理。日本的城市管理哲學追求的是秩序和整潔，這套系統運行了幾十年，確實有效。但遊客來了，帶着不同的文化習慣和不同的體力極限，這套系統就出現了裂縫。

問題不在於誰對誰錯，而在於銀座那條人行道上，確實少了幾張椅子。

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