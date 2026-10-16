研究證首爾地下藏多條活斷層　專家示警日本若爆9級巨震恐被波及

許多前往韓國旅遊或出差的民眾常認為「韓國地質穩定、幾乎沒有地震」，但地震學界如今拋出警訊！



韓國延世大學地震學教授洪泰京接受專訪時指出，受2011年日本東日本大震災影響，朝鮮半島地層已被拉扯，引發震波的敏感度大增。更令人擔憂的是，研究已證實首爾首都圈地下存在多條活斷層，若未來日本「南海海槽」爆發規模9.0強震，首爾高樓大廈恐因「長週期地震波」共振引發危機！

首爾（Unsplash@Ethan Brooke）

首爾地下藏活斷層 歷史記載曾爆發「規模6.8強震」

日媒指出，洪泰京教授表示，延世大學團隊於2021年完成了首都圈地下結構調查，證實縱貫首爾市東側的南北向多條活斷層正持續發生微小地震。

回顧歷史，朝鮮時代記載的地震就高達1,900次。其中1518年與1546年首爾近郊發生的地震，依災情推估強度高達規模6.8，且這還是相當保守的估算。由於首都圈地層極為堅硬，累積的應力一旦瞬間釋放，後果不堪設想。

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東日本大震災拉扯地層 慶州、浦項地動引發連鎖反應

為什麼近年韓國地震有感增加？洪教授解釋，關鍵轉折點正是2011年的東日本大震災。當時巨大的地殼變動將朝鮮半島往東西兩側拉扯了數公分，導致地層變得極易受到微小力量誘發。

這項變化直接促成了2016年慶州市（規模5.8）與2017年浦項市（規模5.4）的強震。由於韓國東南部沿海集中了大量核電廠，且歷史上該區域本就是日本列島從亞洲大陸分離時形成的脆弱地帶，當時設置核電廠時對地震風險認識不足，如今已成為高度關注的防災重點。

日本南海海槽若巨震 韓國高樓恐爆共振危機

對於未來的最大隱憂，洪教授直指日本的「南海海槽巨大地震」。他指出，韓國東南部海岸距離宮崎縣外海僅約500公里，2024年8月日向灘發生規模7.1地震時，韓國南部就已測得約1公分的搖晃幅度。

一旦南海海槽爆發規模9.0級的超大地震，搖晃幅度將暴增30倍！他以2025年3月的緬甸地震為例，當時千公里外的曼谷高樓因長週期搖晃產生共振而劇烈晃動。然而，韓國現有的大量高樓大廈從未經歷過這類地震搖晃，且幾乎沒有配備免震構造。加上巨震過後朝鮮半島地層勢必再度受到刺激，誘發後續地震的機率極高，「日本若爆發南海海槽巨震，韓國絕不可能置身事外！」

防災腳步剛起步 學者呼籲國人建立危機意識

目前韓國政府已完成首都圈與東南部的詳細斷層調查，預計未來10年內完成包含濟州島的全國調查。但洪教授坦言，韓國目前仍缺乏像日本那樣針對地震危險度進行「定量評估」的機制，且隨著時間推移，政府投入的研究預算正逐漸減少。面對首都圈高密度人口，如何提升建築耐震基準，已是韓國社會的課題。

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