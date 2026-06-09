研究團隊：日本瀨戶內海驚現兩條新斷層　或引發7級以上大地震

日本產業技術綜合研究所（AIST）研究團隊近期宣布：在瀨戶內海海域發現了2條過去未曾被發現的「海底活斷層」。據稱這2條活斷層可能引發規模7.0以上的強震，並引發海嘯。



瀨戶內海發現2活斷層 恐引規模7.0以上強震

日本產業技術綜合研究所（AIST）研究團隊近期宣布：在瀨戶內海海域發現了2條過去未曾被發現的「海底活斷層」。（日本產業技術綜合研究所）

《每日新聞》報道，AIST的研究團隊指出：在瀨戶內海的燧灘海域發現了2條先前未知的海底活斷層。由於這2條活斷層長度足以引發強震，AIST計劃在本財政年度進行鑽探調查、以探究其過往地震活動。

瀨戶內海藏兩條新斷層 恐引發7級大地震▼▼▼

根據AIST的資訊，這2條活斷層位於瀨戶內海中央的燧灘海域底部，毗鄰愛媛縣、香川縣、廣島縣及岡山縣。雖然先前已有研究指出該區域可能存在活斷層，但並未進行詳細調查。在2025年10月至11月，AIST利用研究船對燧灘全海域進行海底聲波探測，最終確認了這2條活斷層的存在。

新發現的2條活斷層中，1條全長超過35公里，從愛媛縣上島町弓削島外海延伸至愛媛縣今治市的伯方島與大島外海。另1條活斷層位於燧灘東側海域，從香川縣三豐市外海延伸至香川縣觀音寺市外海，全長超過25公里。AIST指出「這2條發現的活斷層均有可能引發規模7.0以上的強震，並可能在地震後引發海嘯」。

AIST指出「這2條發現的活斷層均有可能引發規模7.0以上的強震，並可能在地震後引發海嘯」。（日本產業技術綜合研究所）

負責本次調查的研究負責人大上隆史表示「透過確認此前未調查區域存在活斷層，我們揭示了此前被忽視的地震災害風險，我們希望在未來的調查中進一步闡明以往地震的歷史」。

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