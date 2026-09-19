女店員遭男大學生性騷擾！「鐵拳反擊」再反鎖　街坊趕至淫狼慘了

近日社交平台再度流傳1段女店員反擊性騷擾男子的閉路電視片段，但事件原來大約發生於2023年12月23日，地點為智利南部城市瓦爾迪維亞（Valdivia）Las Ánimas區。當時1名24歲女店員獨自在店內工作，其間疑遭1名假扮顧客的年輕男子從後貼身性騷擾，女店員察覺後即時以「鐵拳」反擊，並將男子困在店內，再走到店外向鄰居求助。



閉路電視片段曝光後在社交平台廣泛流傳，涉事男子其後被指是當地一間大學的心理學系學生，大學相關部門亦公開回應事件。



智利24歲女店員瑪麗亞獨自在店內工作期間，1名男子進入店內並走到她身後，身體貼近其背部。（網上影片截圖）

女店員察覺的性騷擾男子舉動後，立即轉身反擊，揮拳打向對方面部。（網上影片截圖）

母親離店後男子進入店舖 女店員彎腰取貨遭從後貼近

事件發生於智利南部洛斯里奧斯大區（Los Ríos）瓦爾迪維亞市Las Ánimas社區1間店舖，24歲女事主瑪麗亞（María Estrella Pascal）表示，事發前與母親一同在店內，母親其後離開，而涉事男子盧卡斯（Lucas Zúñiga）見她獨自在店內，隨即進入店舖，並向她查詢雪糕的擺放位置。

瑪麗亞事後在Instagram講述遭遇，該男子其後再詢問素食漢堡的位置，而當她彎身查看貨品時，男子從後靠近，身體貼近其背部而有接觸。瑪麗亞表示，首次感覺到碰觸時未有特別為意，惟男子其後再次從後貼近，她才意識到自己遭到性騷擾。

涉事男子企圖離開店舖，瑪麗亞上前阻止，期間再踢向對方。（網上影片截圖）

女店員即時揮拳反擊 阻男子離開後鎖門求助

閉路電視片段顯示，瑪麗亞察覺男子的舉動後隨即轉身，揮拳打向對方面部。男子之後企圖離開店舖，但瑪麗亞上前阻止，其間更踢向對方。瑪麗亞其後將男子關在店內，再走到附近向其他人求助。另1段影片顯示，多名男子之後進入店內圍毆涉事男子，直至將他帶離店舖。

瑪麗亞在社交平台講述事件後續發展，指該名男子離開店舖後曾向她道歉，她當時再度打向對方，其間手臂被抓傷，男子最終逃離現場。

多名鄰居其後進入店舖，閉路電視拍到涉事男子遭多人毆打。（網上影片截圖）

涉事男子被指為心理學系學生 校內部門要求嚴肅處理

事件在社交平台廣泛流傳後，涉事男子被指為智利南方大學（Universidad Austral de Chile，UACh）心理學系學生盧卡斯。

智利南方大學性別與性多元事務單位Segesex UACh其後發表聲明，表示支持事主，並稱會將相關資料交予心理學院、院方相關部門及有需要時交予檢察機關處理。該單位亦表示，認為有必要開除涉事學生，以保障校園成員的安全及免受性別暴力的權利。

涉事男子其後被指為智利南方大學心理學系學生，大學相關組織要求校方嚴肅處理事件。（網上影片截圖）

天眼直擊男大學生性騷女店員：

閉路電視拍到，男子在店內查詢貨品，其後趁瑪麗亞彎身時從後靠近。（網上影片截圖）

閉路電視拍到，男子在店內查詢貨品，其後趁瑪麗亞彎身時從後靠近。（網上影片截圖）

閉路電視拍到，男子在店內查詢貨品，其後趁瑪麗亞彎身時從後靠近。（網上影片截圖）

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智利自2019年通過《街頭性騷擾法》（Ley 21.153）以來，對公共及營業場所中非自願的肢體接觸與言語侮辱，訂立了更嚴格的刑事法例。涉事男子作為智利南方大學心理學系學生，其行為不僅引起該校性平組織Segesex的強烈譴責，更因涉嫌違反相關刑法條例，已被移交瓦爾迪維亞地方檢察部門跟進審理。

執業律師指出，受害女店員瑪麗亞在狹小櫃台內面臨持續性貼近之性騷擾時，出拳制止侵害並封鎖現場防止嫌疑人逃逸，在主客觀標準上均符合阻卻違法事由，屬合法的正當防衛。



（綜合）