CCTV直擊│大馬變態男走廊拿女鞋用力嗅聞　騷擾女同學3個月終被捕

馬來西亞莎阿南日前發生1宗跟蹤騷擾案。1名22歲公立大學女大學生自今年4月起，長期遭到同校男同學跟蹤與騷擾，其間更是尾隨女大學生到其公寓，在走廊公然拿起女大學生擺放在門口的鞋子用力嗅聞。女大學生無奈報警求助，警方接報當晚將涉事男同學逮捕。警方透露，該名涉事男同學無任何犯罪前科，其毒品尿檢結果亦呈陰性。目前警方已依當地《刑事法典》第507A條文（跟蹤騷擾罪）立案調查，若罪名成立，被告最高可被判處三年監禁或罰款。



馬來西亞1名22歲公立大學女大學生，自今年4月起長期遭到同校男同學的跟蹤與騷擾。（網上影片截圖）

其間更是尾隨女大學生到其公寓，在走廊公然拿起女大學生擺放在門口的鞋子用力嗅聞。（網上影片截圖）

男大學生在公寓走廊拿女鞋用力嗅聞

據《東方日報》報道，馬來西亞1名男子多次跟蹤並騷擾1名女大學生，其間更是尾隨女大學生到其公寓作出令人難以理解的變態行為。從網上流傳的影片可以看到，1名身穿黑色T恤、白色短褲的男子在莎阿南第7區的1間公寓走廊外四處張望，確認四周無人後，男子隨即蹲下，將女大學生擺放在門口的鞋子拿出來，湊在鼻子前用力嗅聞，後又將鞋子放回原位。

1名身穿黑色T恤、白色短褲的男子在莎阿南第7區的1間公寓走廊外四處張望。（網上影片截圖）

確認四周無人後，涉事男子隨即蹲下，將女大學生擺放在門口的鞋子拿出來，湊在鼻子前用力嗅聞。（網上影片截圖）

女大學生飽受騷擾長達三個月

據悉，受害者是1名22歲的公立大學女學生，她於7月12日下午前往警局報案。她透露，自今年4月起，這名20多歲的男子曾多次對她進行騷擾與跟蹤，不論是在大學校園內還是住處附近，都曾遭到對方多次尾隨。

男子隨後將聞過的鞋子放回原位。（網上影片截圖）

男子隨後將聞過的鞋子放回原位。（網上影片截圖）

警方連夜逮捕：嫌犯為同校學生且無前科

莎阿南警區主任沙魯丁助理總監表示，接報當晚，警方在莎阿南第7區成功逮捕了這名20多歲的馬來族男子（巫裔），經調查，涉事男子與女事主就讀同1所大學；警方透露，該名涉事男子並無任何犯罪前科，其毒品尿檢結果也呈現陰性。嫌犯隨後被警方申請延扣1天以協助案件的深入調查。

目前警方已依當地《刑事法典》第507A條文（跟蹤騷擾罪）立案調查，若罪名成立，被告最高可被判處三年監禁或罰款。

（《東方日報》）

其他報道：女子住酒店半夜驚見陌生男站床頭！房無防盜鎖 酒店提賠1晚房費

獨自出門住酒店時，一定要提高警惕！內地1名女子入住酒店，獨自睡覺到半夜時，突被沙沙聲吵醒，睜開驚見1名陌生男子站在床頭。女子嚇得大聲尖叫，隨即大聲斥責將該名男子趕走。



據悉事發當晚房門是關閉狀態，而涉事酒店並未安裝防盜鎖，事後向女子提出賠償1晚房費，警方已介入調查。



內地1名女子入住酒店睡覺時被沙沙的動靜吵醒，睜開眼竟看到1名陌生男子站在床頭。（網上影片截圖）

女子被嚇得大聲尖叫，並當即呵斥他立即出去，隨後男子離開房間。（網上影片截圖）

女子入住酒店半夜遭陌生男子站床頭

據《羊城晚報》報道，有網民在社交平台控訴，自己在福建福州倉山區半島城市酒店入住時，半夜有陌生男子闖入房間。當事人郭女士表示，事發於5月31日凌晨3時許，她正獨自在酒店房間內睡覺，身旁突然傳出沙沙聲響，她被吵醒後睜開眼，驚見1名十分高大的男士站在床頭。

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