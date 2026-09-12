每日狂收陌生騷擾電話　港女生歸咎號碼易記　網民：唔易記都一樣

每日飽受騷擾電話轟炸，確實讓人不勝其煩！有港女生於網上發警世文提醒，若想換電話號碼千萬不要選易記的號碼，否則下場就是每天都收不少垃圾及詐騙電話，直言「煩到嘔」。



網民紛紛分享來電顯示頁面截圖，指出同樣收到不少陌生騷擾電話，似乎與電話號碼是否易記無關，「放心，就算唔易記，都一樣」、「應該唔關事，我都有好多，封鎖晒就無事」，又表示「你都幾忙，電話不停響」、「前人（電話號碼前主人）欠債？」、「唔明點解要長途打來詐騙」。



有網民教路，iPhone手機iOS 26.1系統新增「來電篩選」功能，只要設定「要求通話原因」，SIRI會代你要求來電方講出姓名、來意、電話號碼等資訊，此方法增加打電話成本與時間，能有效減少陌生騷擾電話來電。



有港女生於網上發警世文提醒，若想換電話號碼千萬不要選易記的號碼，否則下場就是每天都收不少垃圾及詐騙電話，直言「煩到嘔」。（Threads@jucstine）

「真係警世post！」該港女生於Threads發文發相表示，「大家如果換電話號碼，千祈唔好好似我咁傻豬豬，諗住揀個易記嘅電話號碼」，直言「如果唔係下場就好似我咁，由第一日換依個電話號碼開始，就日日有啲垃圾同詐騙電話打過嚟煩到嘔」。

日日有啲垃圾同詐騙電話打過嚟煩到嘔 電話號碼易記的港女生

每日狂收陌生騷擾電話 港女生歸咎號碼易記

樓主截下多張來電顯示頁面圖片，見到每日都收到1至5個陌生電話，包括轉台續約推銷、財務借貸、地產。

女生直言，「日日有啲垃圾同詐騙電話打過嚟煩到嘔」。（Threads@jucstine）

女生直言，「日日有啲垃圾同詐騙電話打過嚟煩到嘔」。（Threads@jucstine）

女生直言，「日日有啲垃圾同詐騙電話打過嚟煩到嘔」。（Threads@jucstine）

網民：陌生騷擾電話封鎖極仲有

「完全唔關易唔易事，係無論咩電話號碼都係一堆垃圾電話+呃人電話，block極都仲有嗰隻」



「其實係上手用得唔乾淨，今年4月開咗兩個算靚嘅電話號碼，至今冇收過騷擾同詐騙電話。同時間屋企人俾我嘅公司plan電話號碼，日日至少收5個」



網民紛紛分享來電顯示頁面截圖，指出同樣收到不少陌生騷擾電話。（Threads@trader_no_more_high）

網民紛紛分享來電顯示頁面截圖，指出同樣收到不少陌生騷擾電話。（Threads@jerry6._.9）

網民：手機長期開勿擾

「我之前嗰number易記順口，1日收到大概15個垃圾電話。依家個number難記拗口，1個月收到大概12個垃圾電話，少勁多，不過係連自己講返個number出嚟都有啲kick」



「已經直接block晒冇入電話簿嘅電話，即刻清靜晒」



「我每天都至少2至3個，全部唔聽，仲有珠海，都無聽，打咗幾日就無再煩我」



「依家手機長期開勿擾，耳根清靜，識你嘅會WhatsApp搵你，唔識嘅真係有事都會留言」



有網民教路，iPhone手機iOS 26.1系統新增「來電篩選」功能，只要設定「要求通話原因」，就能有效減少陌生騷擾電話來電。（Threads@ncyrtkr）

iPhone手機附「要求通話原因」功能

有網民教路，iPhone手機iOS 26.1系統新增「來電篩選」功能，只要進入「設定」、「App」、「電話」，在「篩選未知的來電者」部分點選「要求通話原因」，SIRI會代你要求來電方講出姓名、來意、電話號碼等資訊，並轉化為文字讓機主決定是否接聽，此方法增加打電話成本與時間，能有效減少陌生騷擾電話來電。

（Threads@jucstine）