號稱日播6小時月入過萬　內地女主播爆團播暗黑內幕：不止要陪酒

近年來中國大陸直播行業盛行，一位化名林夕的女子日前看到招募廣告，號稱「每天直播6小時，月入過萬」，便毫不猶豫投入到團播行業，原以為只需跳舞、直播，時間到了就能下班，沒想到日常除了要訓練、做妝造，鏡頭外還需到別的直播「撬牆腳」，甚至晚上還會被安排與粉絲大哥見面，只為獲得更多的打賞。



陸女直播主揭「行業黑暗內幕」：沒達標就扣薪

綜合陸媒報導，林夕透露直播的6個小時是工作的開始，日常還要訓練、做妝造、檢討和進行粉絲維護，為了獲得更多的打賞，主播們需要不斷追逐票數，鏡頭外還要動用手段去別的直播挖牆角。不僅如此，她還說道，公司還會洗腦主播們，在各個方面進行施壓，甚至暗示她們沒有跟玩家見面，或是進行一些討好的行為。

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報導指出，團播行業中流傳著「寫作業」、「撬大哥」的說法，寫作業指的是主播們下播後到其他直播找大哥們私訊聊天。網路主播李言（化名）表示，剛開始公司布置的「作業量」可能是一天20條，後來發展成一天30條、50條，甚至還可能達到上百條，自己最多一天要寫100條私訊，若未達成就會被開罰單，可能面臨處罰或是扣薪。

陸女直播主曝「收過性暗示照」 被安排私下見面嘆：跟陪酒沒兩樣

除了找粉絲大哥聊天外，主播們還可能被安排私下見面，李言透露，公司老闆會介紹沒有票的主播給玩家，地點普遍在酒吧、KTV等，有些玩家還會傳各種性暗示的照片，讓她產生報警的想法，就連線下見面也會要求陪吃飯、看電影等，讓她感覺相當不適。

而另一名網路主播尹月（化名）也表示，這種線下見面通常伴隨更多要求，有時聊一聊，對方就會覺得你在跟她發生關係，讓她感到十分厭惡，甚至覺得這跟陪酒沒什麼兩樣。

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