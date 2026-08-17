網紅Joeman被前女友蕭伊爆偷約AV女優　揭2年感情謊言男方發聲

百萬YouTuber Joeman與美妝網紅蕭伊上月證實分手消息，在網路上引發諸多揣測，對此蕭伊先是發聲反駁不實謠言，表示是自己提分手且封鎖對方，隨後也在社群上親自回應，指出2年交往期間發現存在過多謊言，完全失去最基本的信任。然而戰火未歇，蕭伊今（16）晚再度發文爆內幕，不僅透露自己被隱瞞有與Joeman交往甚密的女網紅存在，甚至對方趁她離台時偷私約AV女優吃無菜單料理，還開車載女方回家等，種種原因都使她心碎。



蕭伊爆女網紅多次發住處照 兩人還赴日跨年慶生

Joeman在YouTube擁有上百萬粉絲，上月被爆出與美妝網紅女友蕭伊分手。（YouTube@Joeman）

Joeman過去曾分享新家開箱影片，當時眼尖網友發現，房子的許多特徵都與他2020年曾開箱過的新莊豪宅「遠雄九五」極為相似，因此紛紛猜測Joeman已入住當年所介紹的夢幻建案。而蕭伊16日晚在社交平台Threads上發文，透露Joeman目前居住的「95」，旁邊還有一間購入的房產，以前她從不知情，是後來對方稱「今年過年租客搬走，媽媽要去住」，她才有去參觀過。

網紅蕭伊相片集▼▼▼

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蕭伊表示，隨後她才得知，該住宅的前租客為一名女網紅，社交平台IG的精選動態有多次在Joeman住處「95」所拍的照片，她質疑：「平時我根本不可能發那些照片，會被罵『我想公開』，但對方卻可以？」，並且透露兩人還有一起高調到日本跨年、慶生。蕭伊稱，交往2年期間，她都不知道有這位女網紅的存在，且目前Joeman與女網紅仍有互相追蹤，朋友也都知道這個女生，這讓蕭伊相當不解：

若是坦蕩蕩，一個普通的租客，為什麼要隱瞞女友？

曝Joeman私約女優！還稱「凌晨來煮麵」才能加分

蕭伊繼續爆料，Joeman甚至還趁她離台時，騙稱自己已到家，因心情不好需要休息，所以她便沒有繼續打擾對方；不料，卻被蕭伊發現，Joeman其實是跟一名AV女優私下約去吃無菜單料理，還開車載對方回家，且抓包當下男方第一時間不承認，聲稱兩人只是兄弟關係。

蕭伊爆料Joeman趁她離台時，騙稱自己已到家，其實是跟一名AV女優私下約去吃無菜單料理。（YouTube@Joeman）

蕭伊指出，當兩人吵架時，對方多次會說她「被扣分」，而加分機會就是叫她凌晨4點開車從林口到Joeman家煮牛肉麵，她轉述當下對方所言，「不去的話就是沒心，跟妳結婚有什麼好處，不煮的話就找人來我家煮」。她心碎表示，種種原因導致原本她自以為幸福的2年，全都破碎，如今會選擇出面公開，是因為很多人礙於身分無法發聲，自己也收到很多私訊，從而得知更多真相，「而我不說出來，也不知道是不是還會有下個受害者」。

Joeman發聲了

對於控訴，Joeman公開回應澄清，蕭伊並不是為了錢跟自己在一起，女方一直有自己的事業、能力也非常好，她從未想過要靠自己得到什麼好處。

對於控訴，Joeman在社交媒體公開回應澄清。（Instagram@Joeman）

「她對我只有滿滿的愛，也是非常好的女孩，而在這段感情我回頭審視深知有很多做錯的地方」，Joeman指出，自己在爭吵的時候有很多不成熟的言論，是自己沒有好好珍惜，弄丟一個真心愛他的人，

很抱歉讓她失望，而我也會深刻檢討自己，在確定自己想要的感情生活之前不會輕易踏入另一段關係。

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