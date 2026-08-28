成都92歲蛋烘糕阿婆喪子擺攤養家　遭｢鏡頭霸凌｣兩博主被懲處

近日，四川成都92歲蛋烘糕攤主薛婆婆遭遇「鏡頭霸凌」，引發熱議。



據報道，一些短視頻博主圍堵薛婆婆小攤，不買蛋烘糕，只懟臉拍攝，反覆騷擾刺激老人，趁其疲憊煩躁時拍下失控畫面，再斷章取義剪成「惡婆婆罵人」等標題視頻博流量。

近日，四川成都92歲蛋烘糕攤主薛婆婆遭遇「鏡頭霸凌」，引發熱議。（抖音@達子吃吃喝喝）

8月27日晚，四川省成都市成華區網路訊息辦公室發布情況通報稱，短視頻平台賬號「滷**」、「副***」通過劇情擺拍、惡意拼接剪輯、使用誇張標題等方式拍攝視頻，炒作「蛋烘糕婆婆」話題，侵害其名譽、隱私等合法權益。

「暴躁」蛋烘糕攤主薛婆婆影片截圖▼▼▼

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成華區網信辦聯合區公安分局依法開展調查。經查，上述賬號持有人王某某、嚴某某為博取流量，刻意擺拍、演繹製作違反公序良俗視頻，擾亂網絡秩序，造成不良社會影響，違反了《網絡安全法》、《網絡信息內容生態治理規定》等法律法規。

成華區網信辦、區公安分局對涉事賬號進行了依法處置，並對賬號持有人進行了批評教育和法制宣講，責令其全面清理違法違規訊息。

據報道，早在2019年，薛婆婆就已走紅網絡。兒子因病去世，家裏經濟狀況不好，薛婆婆靠經營蛋烘糕補貼家用。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】