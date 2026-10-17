排特快公屋3年上樓！3人家庭獲派340呎附露台單位　網民讚似私樓

【公屋申請／公屋輪候／特快公屋編配】港人輪候公屋動輒以年起計，有幸派中心儀單位，實在可喜可賀。有公屋申請人在網上群組分享喜訊，指她從單人輪候，到組成家庭育有嬰兒，再排特快隊伍，歷經3年時間終於成功通過審核「攞匙」收樓，獲派一個約340呎單位，單位內籠方正實用，更附有露台，照片曝光後引來網民紛紛送上祝福，「呢種戶型真係冇得輸」、「個間隔好好用」、「有露台真係成個私樓咁」。



有公屋申請人分享喜訊，透露從單人輪候，到組成家庭育有嬰兒，再排特快隊伍，歷經3年時間終於成功「攞匙」收樓。（示意圖／資料圖片）

公屋一般申請者最新「綜合輪候時間」為4.8年

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年，雖然較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5年以下。

有公屋申請人分享房署發出的配房通知信，顯示她獲派柴灣興民邨單位。（「fb＠公屋討論區」圖片）

事主透露獲派興民邨民澤樓一個3至4人、約340呎單位。（示意圖／資料圖片）

單人申請變3人家庭 特快編配獲派柴灣興民邨單位

樓主最先在facebook群組「公屋討論區」分享房屋署於9月29日發出的配房通知信，透露獲派柴灣興民邨民澤樓一個3至4人、約340呎單位。樓主表示，她從2023年申請一人擴展單位（即不能全選市區，可選擇擴展市區，如沙田、荃灣、葵青、觀塘等），至2025年組成3口之家，符合「家有初生」優先配屋計劃，而2026年申請特快公屋編配計劃，終於成功通過審核，故興奮表示「終於到最後階段啦」。

事主表示，她最初是申請一人擴展單位。（《幻愛》劇照）

之後結婚成家育有嬰兒，符合「家有初生」優先配屋計劃，再申請特快公屋，終獲派屋上樓。（《香港愛情故事》劇照）

單位格局方正望山景 樓主感恩：近原本屋企

樓主其後於10月9日在群組再次發文「報喜」，表示「終於攞到鎖匙啦」。相中可見，獲派單位間隔方正實用，入屋正前方是露台，望向大潭道山景，右邊分別為廚房和洗手間，單位可以設計成兩房一廳，樓主感恩稱「係舊啲，不過近原本屋企」。由於單位空置1年，她稱「揀嗰陣已完成翻新」，目前開始要安排裝修，並祝福其他公屋申請者「希望大家都一切順利」。

單位間隔方正實用，入屋正前方是露台，右邊分別為廚房和洗手間，可設計成兩房一廳。（「fb＠公屋討論區」圖片）

單位未曾發生事故！ 惟升降機無法直達樓層

樓主曾在其他帖文回覆網民，指她雖然是申請特快單位，但獲派單位未曾發生事故、非鄰近垃圾房或水錶房、亦無顯示前租戶受到滋擾，只是所住樓層未有升降機直達。她又表示，「大多數正常單位都係低層，你睇份名單實有啲正常單位，只睇你排得前唔前揀唔揀到」，認為即使以普通人輪候公屋來說，亦有機會派到低層單位或舊樓，直指「睇你好唔好彩㗎咋」。

網民讚單位媲美私樓

不少網民讚揚單位間隔四正實用，「呢種戶型真係冇得輸」、「個間隔好好用」、「舊式公屋其實好正」、「露台曬衫一流」、「無聊可以喺露台吹風睇景，真係人生一大享受」、「有露台真係成個私樓咁」、「唔理係朝早太陽定西斜，其實最緊要有太陽入屋」、「淨係派到呢種窗景都值」。

好鍾意呢類型公屋，正正方方又有露台 網民意見

網民齊送祝福：最緊要合適

有曾住在該屋邨的網民表示，雖然邨內配套未算完善，但勝在有兩大好處，「交通食肆係有啲不便，但屋內環境可以」、「我以前住超過10年，空氣好」，同時留言祝福樓主：

「近屋企好，搬屋方便」



「最緊要派到適合」



「等於中咗頭獎」



「得公屋得天下」



「我覺得要出個葡萄emoji」



凡有於2023年10月25日或以後出生，而年滿一歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，將可獲縮減一年輪候時間。（示意圖，資料圖片／廖雁雄攝）

「家有初生」優先配屋計劃

凡有於2023年10月25日或以後出生，而年滿一歲或以下的初生嬰兒的公屋家庭申請，將可獲縮減一年輪候時間，做法與「天倫樂」優先配屋計劃類似，但每個家庭只可享用此計劃一次，即家庭若「三年抱兩」生多過一個小孩，亦無法再度縮減輪候時間，提早兩年「上樓」。

何為「特快公屋編配計劃」？ 單位有什麼特點？

「特快公屋編配計劃」是房委會為合資格公屋申請者提供的一項特別安排，協助基層市民盡快「上樓」或置業，惟當中大部份是相對較少人選擇的單位，當中包括樓層不高、坐向欠佳、設計間隔未如理想，甚至曾發生事故（即凶宅）單位。

（facebook＠公屋討論區）