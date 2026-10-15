5口申公屋保險紅利入息超標　擬轉親戚名避查恐惹官非　結局逆轉

公屋是重要的社會福利資源，房屋署嚴厲審核租戶和申請人的收入，確保不會濫用公屋。本港1名公屋申請人在Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，日前會見房署主任時，赫然發現保險紅利被計入每月入息，導致「入息超咗」、「總紅利平均除12個月，每個月多咗2千蚊，返工是固定收入，冇得變」。



樓主慨嘆當初投保純粹打算，「到時有個保障，唔報又怕佢查到」，現時一家人「有5份加埋一起的紅利，有啲仲供緊，有啲已供完」，如果現時直接退保，卻覺得「好似唔係好抵，又唔捨得」，詢問「主任俾半年時間整理條數，如果把保險轉俾親戚，咁樣到時會不會查？」，希望能趕在最後一次審查前「搓返好條數」。



樓主一家口正申請公屋。（資料圖片）

帖文引來許多網民討論，其中有人建議「借貸」，「攞晒紅利出嚟，再借現金價值，一般可借價值9成，攞咗現金出嚟收埋，咁就掂晒啦」，但大量熟悉審查機制和法律的網民警告切勿以身試法：

「即使拎晒紅利，再借現金價值，存入銀行後再迅速大額提現，好易觸發洗錢同審查警報，房署都係筆錢推定為手頭現金資產，所以點都無得搞」



「房署對突兀財務動作極度敏感」



「轉移保單唔好搏，監都有得坐」



「保險公司過戶轉讓有嚴格紀錄，如果審查嗰陣突然出現產權變動或無償轉讓，房署認為係『刻意轉移資產以規避審查』」



樓主日前會見房署主任時，赫然發現保險紅利被計入每月入息，導致「入息超咗」，詢問「主任俾半年時間整理條數，如果把保險轉俾親戚，咁樣到時會不會查？」。（資料圖片）

亦有網民認為除了保單操作之外，可以嘗試從正職薪酬下手：

「咁你每個月射幾日波，請病假，等公司扣糧，搓返好條數，咁你仲賺公司幾日假添，直情賺突」



「申請停薪留職或放無薪假」



「直接請老闆減人工」



樓主向保險經紀查證，之前核算的巨額數字並非單年收益，「個保險經紀話原來嗰啲紅利係咁多年總數，唔係每年總數，如果咁樣，應該唔過」。（《和解在後》劇照）

面對網民建議，樓主苦笑回應估計「公司直接會出通知，以後唔使返工了」，慨嘆在身處目前環境下，連「老細加人工都唔敢要」。

為咗間公屋，要減人工，相信只有香港係咁樣。 網民無奈回應

根據香港《房屋條例》第26(1)(c) 條，任何人在申報公屋資格時明知而作出虛假陳述或隱瞞資產，一經定罪最高可被判處罰款5萬港元及監禁6個月，相關申請更會被即時取消。另外，根據房屋署《入息及資產淨值計算方法和所需文件及聲明書》，不論是派發的紅利或分紅收入，所有保險所得均必須清晰填報在申請表的「入息」部分內，當局亦有一套標準核算機制。

相信樓主一家申請公屋化險為夷。（《金多寶》劇照）

正當以為樓主無計可施之際，事件突然出現「轉機」。樓主更新指，事後向保險經紀進一步查證，才發現之前核算的巨額數字並非單年收益，

個保險經紀話原來嗰啲紅利係咁多年總數，唔係每年總數，如果咁樣，應該唔過，到時再度一度條數先

相信樓主一家申請公屋化險為夷。另外，相關帖文已經無法尋獲，不排除樓主已經刪文。

（Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）