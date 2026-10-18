港大經管學院網頁現錯字　Deadline變Dearline　網民笑：充滿愛意

平日令人聞風喪膽的「死線」突變溫馨？有港男生近日發現，香港大學經濟及工商管理學院（港大經管學院）工商管理學碩士（MBA）課程網頁出現英文錯字，將「Deadline（死線）」打錯成「Dearline（親愛的線）」，他截下錯字圖於Threads發布，帖文隨即引來熱議。



有網民笑說，網頁管理人員可能「覺得平時的Deadline（截止日期）太過冰冷、太催命、太有壓迫感，所以特別把d換成r，變成充滿愛意的Dearline（親愛的線）」、「可能打字嘅時候聽緊Dear Jane，覺得好好聽，所以決定用Dearline」。



而帖文最終引來網頁管理人員以Threads帳戶「hku_mba」現身留言，感謝樓主發現錯字，目前已更改回正確的「Deadline」。



有港男生近日發現，香港大學經濟及工商管理學院（港大經管學院）工商管理學碩士（MBA）課程網頁出現英文錯字，將「Deadline（死線）」打錯成「Dearline（親愛的線）」。（Threads@thomas_yingho）

該港男生10月16日於Threads發文發相問：「請問咩叫dearline？」

港大網頁Deadline打錯成Dearline

截圖見到，港大經管學院工商管理學碩士（MBA）課程網頁出現英文錯字，港大原欲呼籲報讀該校全日制及兼讀碩士課程，並將於11月截止報名，但「Application Deadline（申請截止日期）」誤打成「Application Dearline」，即誤將英文字母「d」打成「r」。

有網民讚港大並無依賴人工智能（AI）才會出現手民之誤，「證明HKU唔依賴AI，respect！」。（資料圖片）

出街前連proofread都冇人做？ 網民留言

證明HKU唔依賴AI，respect！ 網民留言

網民：證明HKU唔依賴AI

帖文引來網民熱議，批評網頁管理人員未有做好校對工作，甚至懷疑是假網站，不過也有網民讚港大並無依賴人工智能（AI）才會出現手民之誤。

也有網民嘗試以搞笑方式替港大打圓場：

第一次發現deadline原來有1個溫柔的別名。 網民留言

應該係左一個男人個名係Application，左二個女仔名係Dearline 網民留言

網頁管理人員以Threads帳戶「hku_mba」現身留言，感謝樓主發現錯字，目前已更改回正確的「Deadline」。（Threads截圖）

港大管理員現身：拼字錯誤已更正

網頁管理人員其後以Threads帳戶「hku_mba」現身留言，「Thanks for spotting this. The typo has now been corrected. （感謝指出錯誤，拼字錯誤已更正）」。

《香港01》記者於10月18日查看網頁，發現錯字確實已更改回正確的「Deadline」。

《香港01》記者於10月18日查看網頁，發現錯字確實已更改回正確的「Deadline」。（「港大經管學院」網頁截圖）

（Threads@thomas_yingho）