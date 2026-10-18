馬斯克不只Tesla飛天跑車│SpaceX發射火箭　天空驚現巨型太空水母

馬斯克（Elon Musk ）旗下公司近日搞作多多，美國時間今年10月15日，Tesla在德州麥格雷戈（McGregor）測試場正式發佈新一代Roadster跑車，結合馬斯克另1間公司SpaceX的相關推進技術，即場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面，成功成為全球熱爆話題。



原來飛天跑車發佈前，SpaceX已經引來許多網民熱議，事緣美國時間今年10月13日清晨時分，多州民眾抬頭時，赫然發現尚未破曉的天空原本漆黑一片，卻出現一道耀眼白光，前方形成明亮的藍白色光團，後方則拖着大範圍扇形尾跡，整體外形猶如一隻在天空漂浮的巨型水母。隨着光團向前移動，尾部不斷向外擴散，部份畫面更呈現藍、白及橙黃色交錯的光芒，遠看彷彿一隻發光的透明生物，在數千米高空張開觸手，場面十分壯觀，相關照片和影片在社交平台瘋傳。



樓主用英文表示，自己未能及時拿出手機拍攝，「目睹了它衝入大氣層」。（Threads@marcogetzupaid圖片）

有美國民眾在當地時間10月13日早上7時許在Threads發文，用英文表示，自己未能及時拿出手機拍攝，「目睹了它衝入大氣層」。亦有網民留言，在佛羅里達州坦帕（Tampa）以北地區拍攝到類似照片，顯示天空中出現形似水母的藍白色光團，部分位置更帶有橙紅色光芒，亦有人在北卡羅來納州（North Carolina）夏洛特（Charlotte）及阿拉巴馬州（Alabama）蒙哥馬利（Montgomery）等地方直擊類似畫面。

其他人同樣拍攝到奇景，天空中出現形似水母的藍白色光團，部分位置更帶有橙紅色光芒。（Threads@corracraft圖片）

相片令網民表示驚艷，留言大讚奇景：

「是不是彗星或流星？」



「末日博士提早來臨？」



「不明飛行物體（UFO）！外星人和我們問好」



「天啊，當時我以為自己要穿越時空，整個人都懵了，那是早上6時46分，當時我正在自駕遊途中」



網民拍攝到火箭正常運作期間的尾氣擴散和分離情況。（Threads@jjrottenjr影片截圖）

許多眼尖網民估計這隻「太空水母」和SpaceX火箭發射有關，美國太空總署（NASA）當地時間10月14日公開照片，確認這個奇特景象並非外星生物，而是SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射時產生的「太空水母」（Space Jellyfish）現象。

根據NASA及SpaceX官方資料，獵鷹9號火箭當地時間10月13日上午6時33分，從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地第40號發射台升空，執行第35次商業補給任務（CRS-35），將貨運太空船送往國際太空站。

美國太空總署（NASA）當地時間10月14日公開照片，確認這個奇特景象並非外星生物，而是SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射時產生的「太空水母」（Space Jellyfish）現象。（NASA/John Kraus）

太空船載有超過6,300磅、即約2.86公噸科學研究設備、補給品及其他物資，為太空站持續運作提供支援。

由於火箭發射時間接近日出，地面仍然昏暗，高空卻已受到陽光照射。火箭引擎排出的氣體在高空迅速向外擴散，形成巨大雲團，並在陽光照射下呈現明亮的白色及藍色光芒。由地面觀看，擴散的尾氣看起來就像水母的傘狀身體，後方拖着長長觸手，因此被形容為「太空水母」。

太空船載有超過6,300磅、即約2.86公噸科學研究設備、補給品及其他物資，為太空站持續運作提供支援。（NASA圖片）

NASA指出，類似現象一般在日出或日落前後的火箭發射中出現，今次火箭尾氣更在美國東部廣泛地區清晰可見。

值得留意的是，製造這次天空奇觀的SpaceX，與電動車品牌Tesla均由馬斯克領導，就在「太空水母」出現後2天，馬斯克就再次成為全球焦點。Tesla在美國時間10月15日於美國德州SpaceX設施展示新一代Tesla Roadster跑車，公開其利用推進器短暫騰空的能力。

馬斯克旗下2間公司接連引起外界關注。（Youtube@VideoFromSpace）

新一代Roadster結合SpaceX相關推進技術，利用高壓氣體推進器實現一般汽車難以完成的動作。現場示範中，跑車沿着大型彎曲斜坡向上行駛，甚至短暫倒掛，其後騰空翻轉，最終成功以車輪着地。馬斯克聲稱，新車由靜止加速至時速60英里（約96.6公里）可在1秒內完成，並有能力進行短距離騰空動作。

從火箭尾氣化作巨型「太空水母」，以至利用SpaceX技術令Tesla跑車短暫離地，馬斯克旗下2間公司接連引起外界關注。然而，2宗事件並無直接技術或因果關係，天空奇觀亦與Tesla飛車測試無關。

▼更多太空水母相片▼



其他人同樣拍攝到太空水母。（Threads@_santiago629_圖片）

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▼Tesla Roadster跑車結合SpaceX推進技術，即場示範飛車驚人畫面▼



Tesla新一代Roadster跑車不僅能以約0.81秒完成時速0至60英里加速，在發佈會還現場示範離地升空、空中轉向及飛越車陣的驚人畫面。（Ｘ＠Tesla）

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Roadster系列已開放預售，但有「飛行」能力的Rocket版本採邀請制。（Tesla官網截圖）

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（Threads@marcogetzupaid）